Jinámar cose comunidad y futuro: el Cabildo respalda el desfile final de ‘Tejedoras de Unidad’

Jinámar cerró el año con hilo, aguja y emoción. El salón donde se celebró el desfile de ‘Tejedoras de Unidad Cosiendo Comunidad’ no solo brilló por la creatividad de sus prendas, sino por la calidez de un proceso que, puntada a puntada, ha ido cosiendo algo más profundo que telas: redes de apoyo, autoestima y transformación colectiva.

La cita, celebrada este jueves, sirvió como acto de cierre de una nueva edición de este proyecto socio-comunitario que impulsa la asociación EDUCOM y que, desde hace tres años, cuenta con el respaldo financiero del Cabildo de Gran Canaria a través de la Consejería de Desarrollo Económico. Hasta el lugar acudió la consejera Minerva Alonso, quien no dudó en destacar el valor humano y social de una iniciativa que va mucho más allá del oficio.

Costura que transforma: de la aguja al proyecto vital

Durante el evento, las participantes desfilaron con prendas confeccionadas por ellas mismas a lo largo del año: chaquetas, blusas, faldas, vestidos, chalecos… Una muestra del dominio técnico que han adquirido, pero también del orgullo por haber creado algo propio. Ellas fueron también las autoras de la decoración de la sala, que incluyó muñecos navideños, tapices y detalles artesanales, llenando el espacio de un ambiente festivo, íntimo y profundamente comunitario.

“Este taller demuestra que la costura es mucho más que un oficio: es un lugar donde se tejen redes de apoyo, autoestima y futuro”, subrayó Minerva Alonso. “Aquí se acompaña, se aprende y se construyen oportunidades reales para que estas mujeres puedan desarrollar proyectos propios y alcanzar autonomía económica”.

Alonso recordó además que este taller podría integrarse en el futuro dentro del ecosistema de iniciativas del programa Gran Canaria Me Gusta, abriendo nuevas vías de crecimiento para las alumnas.

El desfile de las mujeres de ‘Tejedoras de Unidad’ en Jinámar / LP/DLP

Un espacio seguro, creativo y abierto a nuevas oportunidades

‘Tejedoras de Unidad’ nació como respuesta a la demanda de numerosas mujeres de Jinámar que buscaban un entorno seguro donde aprender corte, confección, bordado o patronaje, al tiempo que compartían experiencias y tiempo con otras compañeras. Desde su creación, más de 200 mujeres han pasado por el programa, que actualmente cuenta con 60 alumnas activas y una lista de espera constante debido a su alto impacto social y personal.

La financiación del Cabildo iniciada con casi 20.000 euros en su primer año para maquinaria, mesas y equipamiento se ha mantenido cada curso, lo que ha permitido consolidar el espacio, mejorar la infraestructura y garantizar la continuidad del equipo formador. Se trata de una inversión en autonomía, comunidad y dignidad.

Más allá de la formación técnica, este taller representa un entorno de bienestar emocional y apoyo mutuo. Muchas de sus participantes encuentran aquí su primer espacio de expresión, escucha y crecimiento personal. Como subrayó la consejera: “Cuando una mujer gana confianza y conocimiento, lo gana también su familia y su barrio. Este proyecto es una prueba de que la transformación social se cose día a día, puntada a puntada”. Aunque el programa está dirigido principalmente a mujeres, permanece abierto a cualquier persona interesada, incluidos hombres, reforzando así su carácter integrador.