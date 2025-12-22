Papá Noel toma las calles de Telde: ilusión, accesibilidad y Navidad en directo por todos los barrios de la ciudad

Papá Noel comienza este lunes su esperado recorrido por todos los barrios de Telde, llevando ilusión y espíritu navideño a cada rincón del municipio. La salida está prevista a las 10.00 horas en dirección a Cazadores, desde donde iniciará un recorrido descendente que lo llevará por La Breña, Lomo Magullo, Valle de los Nueve Alto y Bajo, Lomo Bristol, El Ejido, Lomo Cementerio, Lomo Catela y Salas, Lomo Guinea, Las Medianías, Jerez, Piletillas, Casa Alonso, El Caracol y Contrapeso–La Vega.

Durante la tarde, el recorrido incluirá un tramo especialmente diseñado para la accesibilidad y la inclusión. Se trata de una zona sin ruidos ni estruendos, pensada para niños y niñas hipersensibles al sonido, así como para personas con trastorno del espectro autista y familias que deseen disfrutar de la visita en un entorno tranquilo. Este tramo en silencio tendrá lugar en la calle Gumersindo Hernández, en los bajos del Parque Urbano de San Juan, donde Papá Noel realizará una parada adaptada, sin música ni sirenas.

Tras este momento inclusivo, la comitiva continuará su recorrido por la zona norte del municipio, pasando por El Palmital Bajo, Las Goteras, Montaña del Palmital, La Gavia, Valle Casares, La Solana, La Higuera Canaria, Caserones Bajos y Altos, Hoya Aguedita, la rotonda de Eucaliptos I, Fernando Sagaseta, Lomo Las Brujas, Lotus Kunkelli, Cortijo de Belén, Eucaliptos II, Tablero del Conde, José Arjona Umpiérrez, Manuel Alemán Álamo, Ídolo de Jinámar, Hornos del Rey, Pueblo de Jinamar, Lomo Blanco, La Primavera, La Majadilla, finalizando con el regreso a la Rambla Pedro Lezcano.

Además, el Ayuntamiento de Telde permitirá que la magia llegue aún más lejos gracias a la retransmisión en directo del recorrido de Papá Noel por todos los barrios del municipio los días 22, 23 y 24 de diciembre. Una emisión en tiempo real, visible desde cualquier parte del mundo, que convertirá estas tres jornadas en un auténtico maratón de ilusión navideña.

Esta iniciativa se enmarca dentro del programa Teldelandia, donde los sueños se hacen realidad, impulsado por la Concejalía de Desarrollo Local que dirige Nayra Navarro, y cuenta con la colaboración de la Policía Local de Telde. A través de su servicio informático, el cuerpo policial se encarga de la instalación de las cámaras y de la retransmisión en directo del recorrido, con apenas unos segundos de retardo, mientras las distintas unidades escoltan a Papá Noel durante todo el trayecto para garantizar la seguridad y el buen desarrollo del evento.

La concejala del área ha agradecido especialmente el despliegue técnico y humano de la Policía Local, que permitirá a la ciudadanía seguir con precisión el recorrido del personaje mágico y disfrutar, un año más, de una Navidad cercana, inclusiva y compartida.