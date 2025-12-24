Accidente laboral grave en El Goro en Telde con dos personas heridas, una de ellas en estado crítico, tras caerles una plancha encima

Un grave accidente laboral ha ocurrido este miércoles en el interior de las instalaciones de la empresa Postureo, situadas en el Parque Empresarial El Goro de Telde (Gran Canaria), según ha adelantado Telde Actualidad y confirmado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112 del Gobierno de Canarias, que recibió la alerta de lo ocurrido a las 12.37 horas. El suceso dejó a dos personas heridas, una de ellas en estado crítico.

Según fuentes policiales consultadas por Telde Actualidad, el accidente se produjo cuando un elevador desestabilizó una estantería de paneles, presuntamente relacionados con estructuras modulares utilizadas en la fabricación de casas contenedores. Una de las planchas cayó sobre un hombre y una mujer, causándoles traumatismos graves.

Traslados a dos hospitales de Gran Canaria

La mujer sufrió lesiones de extrema gravedad, y "se teme por su vida", señala Telde Actualidad, mientras que el hombre resultó herido con varios traumatismos. Ambos fueron atendidos rápidamente en el lugar por el personal sanitario y, debido a la gravedad de las heridas, fueron trasladados a dos hospitales de la capital grancanaria. La mujer que, en el momento inicial de la asistencia, presenta politraumatismos de carácter grave, fue evacuada en ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) al Hospital Universitario Insular de Gran Canaria, donde ingresó en estado crítico.

El hombre de 38 años, muestra diversos traumatismos de carácter moderado y fue trasladado en ambulancia sanitarizada al Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín.

Establecimiento de El Goro (Telde) donde se ha producido un grave accidente laboral este miércoles, 24 de diciembre / Telde Actualidad

Despliegue de emergencias y labores de rescate

El incidente provocó un gran despliegue de recursos de emergencia. Intervinieron ambulancias del Servicio de Urgencias Canario (SUC), efectivos del Consorcio de Bomberos de Gran Canaria y agentes de la Policía Local. La zona fue acordonada para garantizar la seguridad y facilitar las labores de rescate y atención sanitaria.

Las primeras informaciones indican que el accidente ocurrió en una nave industrial dedicada a la venta de casas modulares, donde los paneles estructurales o contenedores pueden perder estabilidad durante el proceso de manipulación. El incidente está siendo investigado por las autoridades competentes para esclarecer las causas exactas del suceso.