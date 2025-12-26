Ni butacas ni taquilla: este rincón de Telde se transforma en cine gratuito bajo las estrellas

La magia de la Navidad se proyecta este fin de semana sobre una gran pantalla al aire libre. El corazón de Telde, la plaza de San Gregorio (Los Llanos), se convierte desde este viernes 26 , sábado 27 y domingo 28 de diciembre en un cine gratuito bajo las estrellas con la proyección de tres películas familiares elegidas por votación popular en redes sociales.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Desarrollo Local dentro del programa Teldelandia, busca ofrecer una experiencia navideña abierta a toda la ciudadanía, fomentando el ocio familiar y la dinamización del comercio local en colaboración con la Zona Comercial Abierta de San Gregorio.

Tres noches, tres películas y una gran pantalla

Cada jornada comenzará a las 19:00 horas con entrada libre hasta completar aforo. El cartel lo inaugura este viernes El Grinch, un clásico moderno que narra cómo un ser verde y gruñón intenta sabotear la Navidad hasta que descubre su verdadero significado.

El sábado, el turno es para Cuento de Navidad, la adaptación del relato de Charles Dickens que muestra la transformación de Ebenezer Scrooge, un hombre avaro y solitario, gracias a la visita de tres fantasmas en Nochebuena.

La programación concluye el domingo con Stuart Little, la entrañable historia de un ratón adoptado por una familia humana que demuestra que el cariño no entiende de tamaños ni especies.

Películas Teldelandia / LP/DLP

Cultura, comunidad y comercio

Para el alcalde Juan Antonio Peña, esta actividad representa “una oportunidad ideal para disfrutar en familia del mejor cine navideño en un entorno accesible y acogedor”. La concejala de Desarrollo Local, Nayra Navarro, destaca además que la propuesta “busca dinamizar el centro de la ciudad en estas fechas señaladas, fomentando un ambiente participativo y de apoyo al comercio de cercanía”.

Con esta apuesta cultural y participativa, el Ayuntamiento de Telde sigue consolidando Teldelandia como un espacio donde los sueños navideños se hacen realidad. Esta edición combina tradición, comunidad y cine para seguir acercando la Navidad a vecinos y visitantes.