Centenares de personas participan en la cadena humana en Salinetas en contra de las jaulas marinas para acuicultura

El Paseo de Salinetas, en el municipio de Telde (Gran Canaria) ha acogido este sábado una cadena humana organizada por la Plataforma por un Litoral Limpio para exigir la retirada de las jaulas marinas para acuicultura ubicadas a unos 350 metros de la playa de Melenara, una zona prohibida por el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC).

En la protesta, que ha durado una media hora, han participado "cientos de personas, entre vecinos, usuarios de las playas, colectivos sociales y representantes políticos", informa Telde Actualidad.

Durante la movilización se gritaron consignas como “Esto apesta, el pueblo protesta”, “Jaulas marinas, no” y “Arriba, abajo, las jaulas pa’l carajo”, acompañadas de pitos, según el citado medio digital.

Greenpeace se ha unido a esta protesta para denunciar el problema generado por las jaulas marinas de Melenara y exigir transparencia a las Administraciones públicas

De igual modo, la organización medioambiental tiene una mesa informativa en la que, además, recogerá firmas contra la acuicultura industrial.

"Una situación insostenible"

La portavoz de Greenpeace en Canarias, Irene Sánchez Lasso, ha comentado que "esta situación es insostenible, por lo que reclamamos el desmantelamiento inmediato de las jaulas y que se lleve a cabo un análisis riguroso sobre las causas del problema y exista transparencia en la información. "Es más urgente que nunca una apuesta real de las autoridades competentes por modelos de acuicultura sostenible".

De igual modo, la entidad indicó que lo que comenzó a mediados de octubre con la presencia de manchas aceitosas, peces muertos y mal olor en las playas de Salinetas y Melenara, "derivó posteriormente en el cierre de varias playas a partir del 5 de diciembre, pertenecientes a los municipios de Telde, Mogán, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana".