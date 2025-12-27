Telde
Centenares de personas participan en la cadena humana en Salinetas en contra de las jaulas marinas para acuicultura
Greenpeace se suma a la protesta en Gran Canaria para denunciar el problema y reclamar transparencia a las Administraciones públicas ante una situación calificada como insostenible.
El Paseo de Salinetas, en el municipio de Telde (Gran Canaria) ha acogido este sábado una cadena humana organizada por la Plataforma por un Litoral Limpio para exigir la retirada de las jaulas marinas para acuicultura ubicadas a unos 350 metros de la playa de Melenara, una zona prohibida por el Plan Regional de Ordenación de la Acuicultura de Canarias (PROAC).
En la protesta, que ha durado una media hora, han participado "cientos de personas, entre vecinos, usuarios de las playas, colectivos sociales y representantes políticos", informa Telde Actualidad.
Durante la movilización se gritaron consignas como “Esto apesta, el pueblo protesta”, “Jaulas marinas, no” y “Arriba, abajo, las jaulas pa’l carajo”, acompañadas de pitos, según el citado medio digital.
Greenpeace se ha unido a esta protesta para denunciar el problema generado por las jaulas marinas de Melenara y exigir transparencia a las Administraciones públicas
De igual modo, la organización medioambiental tiene una mesa informativa en la que, además, recogerá firmas contra la acuicultura industrial.
"Una situación insostenible"
La portavoz de Greenpeace en Canarias, Irene Sánchez Lasso, ha comentado que "esta situación es insostenible, por lo que reclamamos el desmantelamiento inmediato de las jaulas y que se lleve a cabo un análisis riguroso sobre las causas del problema y exista transparencia en la información. "Es más urgente que nunca una apuesta real de las autoridades competentes por modelos de acuicultura sostenible".
De igual modo, la entidad indicó que lo que comenzó a mediados de octubre con la presencia de manchas aceitosas, peces muertos y mal olor en las playas de Salinetas y Melenara, "derivó posteriormente en el cierre de varias playas a partir del 5 de diciembre, pertenecientes a los municipios de Telde, Mogán, Agüimes y San Bartolomé de Tirajana".
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- Desalojo en el campus de Tafira de la ULPGC tras el envío de un correo con amenazas terroristas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad
- La UD Las Palmas compra dos parcelas en Almatriche para su nuevo estadio
- Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye
- Las Palmas de Gran Canaria recomienda a la población permanecer en casa por las incidencias de la borrasca Emilia
- Lukovic y Cedeño se bajan del chárter de la UD Las Palmas: van a Ceuta por Málaga y barco desde la bahía de Algeciras