El litoral de Telde se viste de luto para exigir el fin de las jaulas marinas

Cientos de vecinos forman una cadena humana en Salinetas para denunciar tres décadas de degradación ambiental y graves riesgos para la salud pública

Cadena humana y cruces negras sobre la arena de la playa de Salinetas en Telde, este sábado, para exigir el fin de las jaulas marinas

Cadena humana y cruces negras sobre la arena de la playa de Salinetas en Telde, este sábado, para exigir el fin de las jaulas marinas / Javier Nuez

Javier Nuez

Salinetas

Bajo el lema ‘Jaulas marinas no’, cientos de ciudadanos vestidos de negro formaron una cadena humana que recorrió la playa teldense de Salinetas para exigir el cierre definitivo de las piscifactorías en la costa del municipio. El acto, convocado por la Plataforma por un Litoral Limpio, escenificó el hartazgo de una comunidad que denuncia haber alcanzado un punto de no retorno tras casi 30 años de sufrir las consecuencias de convivir con la acuicultura industrial.

Los portavoces del colectivo calificaron la situación actual como el resultado de una «bomba de relojería» que estalló el pasado octubre de 2025, cuando se produjo una mortandad masiva de peces en el interior de las granjas y que obligó a cerrar las playas de Telde hasta la segunda mitad de diciembre. Según el manifiesto leído al término de la marcha, este episodio no es un hecho aislado, sino la consecuencia de una «sobrecarga y hacinamiento» de lubinas que genera un vertido constante de piensos, grasas y excrementos.

Demandan retirar las jaulas marinas

Entre las exigencias planteadas se encuentra la retirada definitiva de las jaulas, el acceso público a los informes sobre la calidad del agua, la depuración de responsabilidades y la dimisión del consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria, así como del director general de Pesca, por falta de control y fiscalización.

Ruiz asegura que la plataforma no comparte la versión oficial que apunta a causas externas para la mortandad pero recalca que «nuestro trabajo no es determinar exactamente qué mató a los peces, sino acabar con la contaminación de la bahía; aquí la acuicultura no es sostenible».

El litoral de Telde se viste de luto para exigir el fin de las jaulas marinas

