Telde celebrará una recepción inclusiva de los Reyes Magos para niños y niñas con sensibilidad al ruido

La ciudad de Telde volverá a apostar por unas fiestas más inclusivas con la celebración, por segundo año consecutivo, de una recepción especial de los Reyes Magos de Oriente dirigida a niños y niñas con hipersensibilidad al ruido, especialmente aquellos con trastorno del espectro autista (TEA), TDAH u otras discapacidades.

El acto tendrá lugar el 5 de enero, a las 10.30 horas, en el Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez, un espacio que será adaptado para garantizar un entorno tranquilo, sin colas, sin ruidos ni estruendos, en silencio, permitiendo que los menores puedan disfrutar de la magia de sus Majestades de Oriente con seguridad y calma.

La iniciativa, impulsada por la Concejalía de Festejos, que dirige Miguel Rodríguez, busca que ninguna familia quede excluida de una de las tradiciones más esperadas del calendario festivo anual. El edil ha subrayado que "el objetivo es que todas las familias puedan disfrutar de la llegada de los Reyes Magos", destacando que este tipo de recibimientos suponen "un paso adelante en el compromiso del Ayuntamiento con la inclusión y la atención a la diversidad".

Durante la recepción, se utilizarán pictogramas para explicar de forma anticipada lo que sucederá en el interior del teatro, facilitando la comprensión del desarrollo del acto y favoreciendo un ambiente de confianza y tranquilidad para los asistentes.

La participación en esta recepción inclusiva será gratuita, aunque será necesaria inscripción previa para garantizar una correcta organización y controlar el aforo del recinto. Las familias interesadas deberán enviar un correo electrónico a info@telde.es, indicando el número de asistentes, nombres completos y un teléfono de contacto. Para más información, también se ha habilitado el teléfono de Alcaldía: 929139050 ext. 33505.