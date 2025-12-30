El Pleno de Telde apoya la declaración que pide la retirada de las jaulas marinas
El manifiesto de la Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio recibe el voto de todos los grupos del Ayuntamiento, salvo Vox
El Pleno del Ayuntamiento de Telde aprobó ayer declaración de la Plataforma Ciudadana por un Litoral Limpio en la que se insta al Gobierno de Canarias a la retirada definitiva e inmediata de las instalaciones acuícolas situadas frente al litoral del municipio, al encontrarse, según ese documento, en «una zona no autorizada para esta actividad y por el grave impacto ambiental, sanitario y socioeconómico que suponen para la ciudadanía y el ecosistema marino».
La declaración fue leída por la presidenta de Turcón, Consuelo Jorges, y obtuvo el apoyo de todos los grupos políticos del Ayuntamiento, con la excepción de Vox. En ella se solicita también al Gobierno de Canarias la suspensión cautelar de la actividad acuícola en la bahía de Telde hasta que se garantice, mediante informes técnicos independientes, públicos y actualizados, que dicha actividad no supone riesgo alguno para la salud humana, la calidad de las aguas de baño, la biodiversidad marina ni la economía local.
Además, se acuerda la personación del Ayuntamiento de Telde en la causa abierta ante la Fiscalía de Medio Ambiente, con el objetivo de colaborar activamente en el esclarecimiento de los hechos y en la depuración de las posibles responsabilidades administrativas, civiles o penales que pudieran derivarse.
Igualmente, el documento insta al Gobierno de Canarias a «asumir y depurar las responsabilidades políticas y administrativas derivadas de la falta de control, vigilancia y fiscalización de la actividad acuícola», con críticas directas al consejero regional de Pesca, Narvay Quintero.
Por otra parte, el Pleno aprobó la reversión al patrimonio municipal de una parcela situada en la zona de Picachos, tras constatarse el incumplimiento del destino para el que fue cedida hace más de dos décadas.
El Pleno también dio luz verde a la revocación del acuerdo de 2012 que contemplaba la gestión indirecta del Mercado Municipal de Abasto mediante concesión administrativa. El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, reiteró su compromiso con la gestión directa del Mercado y destacó que será el propio Ayuntamiento quien continúe prestando este servicio esencial con medios municipales y bajo criterios de eficiencia, estabilidad y control público.
- La Guardia Civil avisa a los conductores canarios: multas de 500 euros y pérdida de 6 puntos por esta práctica tan común en las rotondas
- El 70048 llega a Las Palmas de Gran Canaria: cuatro trabajadoras de una firma de moda pellizcan el segundo premio de la Lotería de Navidad en Mesa y López
- Tejeda gana el concurso de Ferrero Rocher y será el pueblo más brillante de esta Navidad
- La UD Las Palmas compra dos parcelas en Almatriche para su nuevo estadio
- Pelea en Mesa y López: rompe de un puñetazo la luna trasera de un coche y el conductor lo atropella y huye
- Las Palmas de Gran Canaria recomienda a la población permanecer en casa por las incidencias de la borrasca Emilia
- Lukovic y Cedeño se bajan del chárter de la UD Las Palmas: van a Ceuta por Málaga y barco desde la bahía de Algeciras
- Las Palmas de Gran Canaria multa a la terraza de El Atlante con 149.000 euros