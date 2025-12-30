Los Reyes Magos llenarán de magia el barrio de Jinámar el 5 de enero por tercer año consecutivo

Los Reyes Magos de Oriente volverán a llevar la magia a Jinámar con un recorrido en coche por las calles del barrio el próximo 5 de enero. Una cita ya consolidada que se celebra por tercer año consecutivo desde la configuración del actual gobierno municipal, con Juan Antonio Peña como alcalde.

La jornada arrancará a las 8.30 horas desde las Ramblas de Pedro Lezcano, desde donde la comitiva real iniciará su recorrido por las principales vías de Jinámar. Posteriormente, Sus Majestades se desplazarán hasta la Residencia de Taliarte, donde compartirán un encuentro con sus usuarios y el personal del centro.

Antes de su recepción oficial, los Reyes Magos visitarán el Teatro Municipal a las 10.30 horas, donde mantendrán un encuentro especial con niños y niñas con sensibilidad al ruido. Esta iniciativa, impulsada por la Concejalía de Festejos y Ferias, que dirige Miguel Rodríguez Marchena, tiene como objetivo garantizar que todos los menores puedan disfrutar de estas fechas sin barreras sensoriales.

El acto se desarrollará en un ambiente tranquilo y silencioso, con apoyo previo de pictogramas explicativos, y ha vuelto a registrar una gran acogida, con cerca de un centenar de menores inscritos.

La recepción oficial tendrá lugar a las 11.00 horas en la plaza de Los Llanos, donde el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, hará entrega a Sus Majestades de la llave oficial de la ciudad.

A continuación, los asistentes podrán acercarse a los Reyes Magos para saludarlos, entregar sus cartas o trasladarles sus deseos navideños.

Para amenizar la espera, el área de Festejos y Ferias ha preparado una programación previa con actuaciones infantiles, talleres y diversas sorpresas, que dará comienzo a las 9.00 horas.

Recorrido por las calles de Jinámar

Los Reyes Magos de Oriente recorrerán Jinámar a bordo de tres vehículos clásicos. El itinerario comenzará en Cruz de la Gallina, continuando por las calles General Bravo, Cortijo de Belén y Fuente del Sao, girando hacia Obispo de Muros, Eucaliptos II y regresando por Fuente del Sao.

El recorrido seguirá por Lotus Kunkelli en dirección a Lomo Las Brujas, bordeando la zona y continuando por Fernando Sagaseta hacia Eucaliptos I, a través de la calle Tamara.

Posteriormente, la comitiva recorrerá Las Ramblas de la Concepción, continuará por Manuel Alemán Álamo hasta José Arjona Umpiérrez, atravesará la Rotonda de Entre Amigos y descenderá nuevamente por Fernando Sagaseta hasta Tablero del Conde, accediendo por Julio Caro Baroja, Poeta Rafael Travieso y Camilo José Cela.

En el tramo final por el Valle de Jinámar, el recorrido regresará por Fernando Sagaseta en subida, José Arjona Umpiérrez y Manuel Alemán Álamo, para continuar por Ídolo de Jinámar hacia el Casco de Jinámar, pasando frente a la Iglesia de la Concepción.

En el Cascajo de Jinámar, la comitiva discurrirá por las calles Bilbao, Madrid, Jaén, Santa Teresa de Jesús y Ángel Guimerá.