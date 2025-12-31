El sindicato CSIF denuncia la falta de policías locales en Telde

El sindicato CSIF denuncia la situación de la policía local de Telde y la falta de efectivos por el impago reiterado de los servicios extraordinarios.

La ciudad está sufriendo una grave situación de falta de efectivos policiales y la imposibilidad de cubrirse los servicios mediante servicios extraordinarios ante el rechazo de la plantilla a reforzar los servicios de manera voluntaria, por el impago reiterado de los servicios extraordinarios, ya que la Administración adeuda a los policías locales las horas trabajadas en el año 2022, y las realizadas desde septiembre de 2024, hasta el 31 de diciembre 2025.

Esta situación está provocando que determinados días y turnos, cuenten con uno o dos vehículos policiales, es decir, cuatro policías para atender los servicios y emergencias de un municipio con más de 103.000 habitantes y 102 kilómetros cuadrados de extensión.

Situación preocupante

La situación es muy preocupante, especialmente en estas fechas navideñas y sobre todo en el turno de noche, donde en determinados días sólo existen dos agentes, uno destinado en las dependencias policiales para atender las llamadas y otro agente para acudir a los servicios y requerimientos de la ciudadanía en la vía pública, lo que impide la correcta prestación y atención de los servicios y se pone en riesgo la integridad de los mismos.

Especial transcendencia tendrá en la noche de este miércoles, 31 de diciembre, pues solamente se dispone para el servicio policial de dos policías locales, lo que va a impedir que se atiendan los múltiples actos que se celebran en esta noche de Fin de Año.

Falta de diligencia

Desde CSIF, "entendemos que esta situación se está produciendo por la falta de diligencia y premura necesaria del alcalde, al no dictar las instrucciones oportunas y al incorrecto proceder la de Intervención Municipal, actuando con una clara falta de celeridad a la hora de abordar los expedientes de pago, realizando múltiples reparos procedimentales, de manera escalonada y no de forma conjunta, modificando criterios en cada expediente, demorando los plazos y el procedimiento de fiscalización, creando un perjuicio en el funcionamiento de un servicio esencial como es la policía local".

Así mismo, el CSIF entiendo que con este proceder "se podría estar incurriendo en una extralimitación de sus funciones como Intervención Municipal, mostrando un exceso de celo en la fiscalización de los servicios extraordinarios realizados por la policía local, ignorando y potenciando el enriquecimiento injusto de la Administración", pues a pesar de que conoce y que está debidamente documentada la realización de los servicios extraordinarios realizados por los policías y que no se existe discusión con las horas realizadas, "impide y pone reparos en cuestiones no económicas, sino de índole formal, organizativo o pautas procedimentales, ajenos a la voluntad del trabajador que ha realizado los servicios extraordinarios cuando la Administración lo ha solicitado".

Teniendo en cuenta esta situación, el sindicato pide que se adopten las medidas que sean necesarias para garantizar la correcta prestación de los servicios de la policía local, garantizando la seguridad de la ciudadanía y de los propios agentes.