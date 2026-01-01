Un hombre prende fuego a una embarcación habitada en Telde con sus moradores en el interior

Agentes de la Policía Nacional han detenido en el municipio de Telde a un varón como presunto autor de los delitos de homicidio en grado de tentativa, incendio provocado y daños, tras presuntamente prender fuego a una embarcación utilizada como vivienda, cuando sus ocupantes se encontraban en el interior durmiendo.

Los hechos ocurrieron en la mañana del pasado 31 de diciembre, en un descampado urbano de la zona de Ojos de Garza, cuando los moradores de la embarcación escucharon ruidos en uno de los cristales y, minutos después, percibieron un fuerte olor a humo.

Al comprobar que la puerta de acceso al barco se encontraba ardiendo, consiguieron sofocar las llamas con sus propios medios y abandonar rápidamente el lugar.

Agredido con un objeto contundente

Una vez en el exterior, las víctimas dos varones de 52 y 63 años observaron que un vehículo estacionado en las inmediaciones también presentaba un incendio en una de sus ruedas, logrando igualmente apagar el fuego.

Durante la intervención, uno de los perjudicados fue agredido con un objeto contundente por el arrestado, mientras trataba de sofocar el incendio del vehículo.

La Policía Nacional localizó y detuvo al presunto autor de los hechos en las inmediaciones

Los agentes policiales se personaron rápidamente en el lugar, y tras realizar las gestiones oportunas y recabar la información de todas las partes, localizaron y detuvieron al presunto autor de los hechos en las inmediaciones, quien reconoció haber provocado el incendio de la embarcación a sabiendas de que se trataba de la morada de las víctimas y que estas se encontraban en su interior.

Vehículo afectado por la ignición. / Policía Nacional

Los agentes constataron que la embarcación, construida íntegramente en madera, presentaba numerosos elementos de fácil ignición, lo que incrementó el riesgo para la vida de las personas afectadas. Asimismo, el vehículo dañado fue identificado y se documentaron los desperfectos ocasionados.

El arrestado admite su autoría

El detenido fue trasladado a un centro sanitario para su valoración médica y posteriormente a dependencias policiales, donde se instruyeron las diligencias correspondientes.

Las víctimas también fueron trasladas y atendidas en el centro de salud de la zona, y se encuentran en buen estado recuperándose favorablemente de las lesiones causadas.

La Policía Nacional continúa con las actuaciones para el total esclarecimiento de los hechos, que fueron puestos en conocimiento de la autoridad judicial.