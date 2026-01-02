Prisión para el hombre que intentó matar a dos personas en Telde quemando el barco en el que dormían

El hombre acusado de intentar matar a dos vecinos de Telde al prenderle fuego a la embarcación en la que dormían ha ingresado en prisión provisional acusado de homicidio en grado de tentativa.

Los hechos ocurrieron la mañana del 31 de diciembre en un descampado urbano de Ojos de Garza. Los moradores de la embarcación, que se encontraban en el interior, escucharon ruidos en uno de los cristales y, minutos después, percibieron un fuerte olor a humo. Al comprobar que la puerta de acceso al barco ardía, consiguieron sofocar las llamas y abandonar rápidamente el lugar.

Una vez fuera, las víctimas, 52 y 63 años, vieron que un vehículo estacionado en las inmediaciones también presentaba un incendio en una de sus ruedas, motivo por el que se acercaron al turismo para sofocar las llamas.

Durante estas tareas, uno de los afectados fue agredido con un objeto contundente por el ahora encarcelado. Tras atacarlos, el acusado huyó del lugar.

A la zona acudieron de inmediato agentes de la Policía Nacional que, tras realizar las gestiones oportunas y recabar la información de todas las partes, localizaron y detuvieron al presunto autor de los hechos en las inmediaciones. Este individuo reconoció haber provocado el incendio de la embarcación a sabiendas de que se trataba de la morada de las víctimas y que ellas se encontraban en su interior.

Riesgo para la vida

Los agentes constataron que el barco, construido íntegramente en madera, presentaba numerosos elementos de fácil ignición, lo que incrementó el riesgo para la vida de los residentes. Asimismo, el vehículo dañado fue identificado y se documentaron los desperfectos ocasionados.

El detenido fue trasladado a un centro sanitario para su valoración médica y posteriormente a dependencias policiales. Este viernes, tras pasar a disposición judicial, el magistrado ha ordenado su ingreso en prisión provisional por los presuntos delitos de homicidio en grado de tentativa, incendio provocado y daños.

Las víctimas por su parte también fueron trasladas y atendidas en el centro de salud de la zona, y se encuentran en buen estado, recuperándose favorablemente de las lesiones causadas.

La Policía Nacional continúa con las actuaciones para el total esclarecimiento de los hechos y averiguar cuál es el motivo que desencadenó el intento de homicidio.