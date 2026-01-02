San Gregorio se llena de magia navideña con talleres, dulces y cartas a los Reyes Magos

La magia de la Navidad toma cuerpo estos días en San Gregorio, donde la Feria Navideña ha abierto sus puertas para convertir el corazón comercial de Telde en un auténtico escenario de ilusión. Desde este viernes 2 de enero y hasta el domingo, la calle Rivero Bethencourt y la plaza central acogen una propuesta llena de vida, color y tradición, pensada para dinamizar el casco urbano e invitar al encuentro vecinal en estas fechas especiales.

Durante los tres días, en horario de 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 20:00 horas, la feria desplegará una cuidada programación con quince casetas comerciales y artesanales, talleres infantiles, pintacaras, ludotecas, espectáculos familiares y un photocall temático presidido por Pajes Reales, encargados de recibir las cartas para sus Majestades los Reyes Magos de Oriente. No faltará la gastronomía de temporada: castañas asadas, turrones, galletas, helados artesanales y otros dulces navideños para completar la experiencia.

Un espacio para soñar en familia

La iniciativa forma parte del programa municipal Teldelandia, donde los sueños se hacen realidad, impulsado por la Concejalía de Desarrollo Local del Ayuntamiento de Telde, en colaboración con la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta. La concejala Nayra Navarro explica que esta propuesta tiene como finalidad dinamizar el casco histórico de la ciudad con un ambiente festivo y familiar. Es una oportunidad perfecta para disfrutar de la Navidad, encontrar detalles de última hora y apoyar al comercio local.

Navarro invita a vecinos y vecinas de todos los rincones del municipio, e incluso de otras localidades, a acercarse a San Gregorio para “descubrir los productos y servicios del mercadillo, disfrutar en familia y dejarse llevar por la magia de estas fechas”.

Los más pequeños tendrán su propio rincón de diversión todos los días con ludoteca, talleres creativos y pintacaras en horario de 11:00 a 13:30 y de 16:00 a 19:00. Como broche final de cada jornada, un espectáculo familiar diferente pondrá la guinda a partir de las 19:00 horas:

Viernes 2 de enero : Entrecuentos, entrecantos, con Cristina Badabadum

: Entrecuentos, entrecantos, con Cristina Badabadum Sábado 3 de enero : Mundo Mágico, con la maga y cuentacuentos Miriam Santana

: Mundo Mágico, con la maga y cuentacuentos Miriam Santana Domingo 4 de enero: Los duendes mágicos, un espectáculo acrobático que promete sorprender a toda la familia

Feria Navideña en Telde / LP/DLP

Un compromiso con el comercio y la cultura

Con esta feria navideña, el Ayuntamiento de Telde consolida su compromiso con la dinamización del casco comercial, el impulso al talento local y la oferta cultural de calidad en fechas señaladas. El ambiente festivo, la cercanía del comercio tradicional y la variedad de actividades hacen de este fin de semana una ocasión ideal para vivir la Navidad en el centro de la ciudad.