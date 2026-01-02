Telde recoge más de 1,1 millones de kilos de papel y cartón en 2025 y refuerza su apuesta por la sostenibilidad

Durante el año 2025, el municipio de Telde logró retirar un total de 1.170.479 kilos de papel y cartón, según los datos presentados por la Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos, dirigida por María Calderín. Esta cifra confirma la eficacia del sistema de recogida municipal y refleja tanto una mejora en los medios como una mayor implicación ciudadana en el reciclaje.

Los datos aportan un análisis mensual que permite observar los picos y caídas en la recogida de residuos reciclables:

Julio se posicionó como el mes de mayor volumen de recogida, con 124.060 kilos .

Le siguió enero, con 110.778 kilos, y octubre, con 110.095 kilos.

Por el contrario, los meses con menor actividad fueron junio, con 82.360 kilos, y diciembre, con 87.060 kilos.

Estos datos podrían responder a patrones estacionales de consumo y generación de residuos, así como al impacto de campañas informativas en determinados periodos del año.

Una red de contenedores que da servicio a todo el municipio

Actualmente, Telde dispone de 446 contenedores de papel y cartón distribuidos por todo el municipio, con las siguientes características:

400 contenedores de gran capacidad (3.000 litros).

46 contenedores de carga trasera (800 litros).

Esto representa una capacidad total de 1.236.800 litros destinados exclusivamente a la recogida de papel y cartón. Esta infraestructura permite que tanto vecinos como comercios tengan acceso fácil y constante a puntos de reciclaje.

La concejala María Calderín destaca que los buenos resultados obtenidos son fruto de un esfuerzo conjunto. “Los datos recogidos muestran un resultado muy favorable en 2025, gracias a las mejoras en la maquinaria, a la labor del equipo de recogida y, además, a una mayor sensibilización por parte de la población”, explicó.