La costa de Telde amanece con un nuevo vertido en la playa de Salinetas

El litoral del municipio de Telde amanece hoy domingo con la aparición de una nueva mancha de residuos grasientos en la playa de Salinetas.

La presencia de restos en la arena ha reactivado el malestar de residentes y usuarios después de que la playa quedara reabierta al baño el pasado 19 de diciembre.

La Plataforma por un Litoral Limpio ha denunciado públicamente este episodio, que se suma a una preocupante cadena de vertidos que afectan de manera recurrente a la zona de baño, y exige a las autoridades locales e insulares una intervención inmediata para identificar el origen exacto de esta contaminación que degrada el ecosistema costero.

La crisis ambiental se ha visto agravada por una denuncia interna que señala directamente a la gestión de las instalaciones acuícolas situadas frente a la costa de Melenara.

Jaulas marinas

Según una información de Telde Actualidad basada en el informe de un trabajador, las redes de las jaulas marinas albergarían toneladas de peces muertos en avanzado estado de descomposición, una circunstancia que los colectivos ecologistas vinculan directamente con los vertidos de materia orgánica y grasa detectados en las playas cercanas.

Por otro lado, la misma denuncia advierte de que los operarios encargados de las tareas de mantenimiento y retirada de residuos desempeñan sus funciones sin los Equipos de Protección Individual (EPI) obligatorios, lo que supone una vulneración de las normativas de seguridad en el trabajo.