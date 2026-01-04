Telde llevará a cabo un operativo extraordinario de limpieza con motivo del Día de Reyes

La Concejalía de Limpieza Viaria y Recogida de Residuos del Ayuntamiento de Telde, que dirige María Calderín, pondrá en marcha un dispositivo de limpieza extraordinario con motivo del Día de Reyes 2025. El servicio especial dará inicio a primera hora del lunes, 5 de enero, y se mantendrá activo hasta el martes, 6 de enero.

María Calderín explica que este esfuerzo extra tiene como objetivo acondicionar los espacios públicos que acogen los actos de la llegada de sus Majestades de Oriente y que la ciudadanía pueda disfrutar de ellos con total normalidad.

"El equipo de trabajo se dividirá en turnos de mañana y tarde para garantizar la higiene y salubridad de nuestra ciudad. Además, es fundamental que la población valore y colabore en el cuidado de las zonas y espacios de uso común", subraya Calderín.

Yo añadiría que solicitamos la colocación y uso adecuado de los puntos de contenerización para una mejor salubridad e imagen.

El turno de mañana del día 5 de enero será de 6.00 a 13.00 horas y saldrán todos los vehículos recolectores para llevar a cabo el vaciado de los contenedores del municipio. Además, se baldearán las plazas de San Juan y San Gregorio, las avenidas de la Constitución y Américo Vespucio, y el hogar del pensionista.

El barrido manual se realizará en los puntos diarios prestando especial atención en las zonas de más afluencia. En cuanto a la recogida de voluminosos, se recogerán en los sectores según el calendario: Valle de Jinámar, Jinámar, Cañada De Los Perros, Las Haciendas, Las Remudas, San Antonio, La Pardilla, La Majadilla, Los Arenales, Calle La Virgen, San Francisco, San Juan, San Gregorio, El Ejido, Lomo Caraballo y Barrio De Ponce.

Dispositivo de limpieza tras la Cabalgata de Reyes

En la tarde del lunes, el equipo de trabajo formado por 10 operarios, que tendrá a su disposición una barredora, una caja abierta y una sopladora, se encargará de la limpieza para devolver a la normalidad las vías y calles aledañas del recorrido. Este dispositivo empezará a las 15.00 horas y se extenderá hasta las 22.00 horas del día 5 de enero, una vez finalizada la cabalgata.

En cuanto al lunes, 6 de enero, únicamente habrá un turno de mañana, también de 6.00 a 13.00 horas, en la que un equipo de 25 operarios ejecutará el barrido manual y mecánico, y el baldeo y desinfección del Mercadillo de Jinámar, plaza de San Gregorio, avenida de la Constitución, zona comercial, parque Franchy Roca, plaza de San Juan y playas del municipio.

Para efectuar estas labores, el personal tendrá a su disposición una cuba baldeadora, un hidrolimpiador, una sopladora, una barredora, un vehículo de caja abierta y dos vehículos de inspección.

Por otro lado, para el vaciado de contenedores de estos puntos, el equipo contará con tres vehículos recolectores de carga trasera, realizando la recogida en la zona de costa, San Gregorio y San Juan, y uno recolector de carga lateral para los de papel y cartón.

El Punto Verde Municipal permanecerá cerrado, abriendo nuevamente sus puertas el miércoles, día 7 de enero, a las 9.00 horas.

Por último, se llevará a cabo el servicio habitual de recogida de voluminosos y de los martes que opera en Caserones Alto y Bajo, Hoya Aguedita, Cendro, La Primavera, Hornos del Rey, Lomo Blanco, La Matanza, La Higuera Canaria, Valle de los Nueve y de los Nueve Alto, Barranco El Tundidor, Lomo Magullo, Los Barros, Las Goteras, El Palmital Alto y Bajo, La Solana, La Gavia, Valle Casares, San Roque, García Ruiz, Hoya Manrique y El Calero Bajo.