Vandalismo de turistas en la escultura de Neptuno en Melenara

La emblemática escultura de Neptuno ubicada frente a la costa de la playa de Melenara, en el municipio grancanario de Telde, se ha convertido en escenario de comportamientos poco respetuosos por parte de algunos visitantes. Vecinos de la zona han denunciado públicamente que varios turistas, incluidos menores, se suben con frecuencia a la figura para hacerse fotos, aprovechando la falta de señalización informativa o disuasoria.

La escena, lejos de ser puntual, es ya habitual durante jornadas soleadas o con mar tranquila. Las imágenes compartidas por residentes muestran a personas escalando la base y el tridente de la escultura, que se encuentra situada sobre la roca conocida como El Puntón, a pocos metros de la orilla.

Para los habitantes de Melenara, esta práctica, que inicialmente podía parecer anecdótica, se ha convertido en una conducta recurrente que atenta tanto contra la integridad del monumento como contra la seguridad de quienes lo escalan, según ha adelantado Telde Actualidad.

Desaparición de carteles informativos

Uno de los factores clave que explican esta situación, según denuncian los vecinos, es la desaparición de los carteles que antes advertían expresamente de la prohibición de subirse a la escultura. Estas señales estaban colocadas en el muelle y en zonas próximas de la playa, alertando de los peligros y apelando al respeto del patrimonio escultórico.

Actualmente, sin ningún elemento disuasorio visible, muchos turistas ignoran que está prohibido subirse a la obra, e incluso podrían pensar que es una actividad permitida. La ausencia de señalización ha abierto la puerta a este uso inadecuado y potencialmente peligroso del monumento.

Más allá de la cuestión estética o del respeto al arte público, los vecinos subrayan el riesgo físico real que conlleva esta conducta. La escultura, de gran tamaño y realizada en material metálico, está expuesta a las condiciones del mar, incluyendo el oleaje y el salitre, lo que la convierte en una superficie resbaladiza y peligrosa para escalar.

“El problema no es solo que dañen la figura, sino que alguien puede caer al mar o golpearse con la roca. Es una cuestión de seguridad, además de respeto”, señalan desde el entorno vecinal.

Además, el continuo contacto con el cuerpo de la escultura —debido al calzado, al roce y a los golpes accidentales— puede acelerar el deterioro de la obra, lo que supondría un coste económico y cultural para la comunidad.