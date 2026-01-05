La Policía Nacional detiene a un conductor kamikaze en la GC-1 tras circular en sentido contrario a la altura de Telde

El pasado domingo, 4 de enero, alrededor de las 23:50 horas, la Policía Nacional logró interceptar un vehículo que circulaba en sentido contrario por la autovía GC-1, a la altura del municipio de Telde, en Gran Canaria. El conductor, un hombre de 70 años, generó una situación de grave peligro para la circulación y la seguridad de los usuarios de la vía.

La alerta fue recibida por la sala operativa CIMACC 091, que gestionó varias llamadas de emergencia informando sobre un turismo blanco que circulaba en dirección contraria, en el tramo de la autovía que va desde el Sur a Las Palmas de Gran Canaria, cerca del centro comercial Alcampo.

Patrullas en acción para evitar el desastre

Inmediatamente, una patrulla policial se desplazó hacia el lugar del incidente utilizando dispositivos acústicos y luminosos para alertar a los conductores y detener la peligrosa maniobra del vehículo. El coche llegó a recorrer aproximadamente 4 kilómetros en sentido contrario, hasta que los agentes lograron localizarlo en las proximidades del centro comercial Las Terrazas.

La policía interceptó al conductor de manera segura, posicionándose de manera estratégica delante del coche para obligarle a detenerse en el arcén de la autovía, sin que se produjeran accidentes.

Desorientación y traslado al hospital

Una vez detenido el vehículo, los agentes de la Policía Nacional aseguraron la zona y procedieron a retirar la llave de contacto del coche. El conductor mostraba signos de desorientación y sus respuestas eran incoherentes, lo que generó dudas sobre su estado mental o físico. Ante esta situación, la policía notificó a la Guardia Civil de Tráfico, que se encargó de las diligencias correspondientes.

Además, se avisó a los servicios sanitarios, quienes tras evaluar al conductor en el lugar, decidieron trasladarlo al Hospital Insular para una valoración médica más completa.

Consecuencias del incidente y recomendación de seguridad

El vehículo fue retirado de la vía y trasladado al depósito municipal. Tras la intervención, la circulación en la autovía se normalizó sin que se produjeran daños personales ni materiales, lo que evitó una tragedia mayor.

La Policía Nacional recuerda a la ciudadanía la importancia de extremar la precaución al volante, especialmente en las vías de alta capacidad como la GC-1. Circular en sentido contrario representa una de las conductas más peligrosas y de mayor riesgo en la carretera.