El Ayuntamiento de Telde agradece la ola de solidaridad ciudadana y empresarial en la Campaña Navideña
La concejala de Servicios Sociales, Adela Álvarez, destaca que se han beneficiado a más de 200 familias del municipio
El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, ha dado por concluida con éxito la Campaña de Navidad 2025/2026. Esta iniciativa, enmarcada en la gestión de prestaciones municipales básicas, ha logrado beneficiar a más de 200 familias del municipio, asegurando que los colectivos más vulnerables pudieran disfrutar de estas festividades.
La concejala de Servicios Sociales, Adela Álvarez, destaca que el éxito de la convocatoria radica en la colaboración público-privada, agradeciendo profundamente el esfuerzo de las entidades y de la ciudadanía que participó de forma anónima.
Asimismo, la edil ha querido poner en valor el trabajo humano detrás de estos resultados. "Esto no hubiera sido posible sin el compromiso de todo el equipo de trabajadores de la concejalía, que se ha volcado para que la ayuda llegue a tiempo a cada hogar", destaca.
La campaña no solo se centró en la tradicional entrega de juguetes para los más pequeños, sino que extendió su alcance a jóvenes y personas mayores, distribuyendo recursos esenciales y regalos personalizados. Este apoyo se canalizó principalmente a través de las ayudas reguladas por la ordenanza de la Campaña de Juegos y Juguetes, garantizando una gestión justa y organizada de los recursos.
Entidades colaboradoras
El Ayuntamiento de Telde agradece públicamente la implicación de las siguientes empresas y colectivos que hicieron posible alcanzar los objetivos de la campaña:
- Alcampo
- Fundación Dinosol
- Fundación Fund Grube
- Calzados Gilfonso
- Calzados El Más Barato
- Panadería Valerón
- Transportes Telbus
- Club Rotary de Telde
- Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Fomentas, S.L.)
- Club Deportivo Motor Primera Etapa
- Club de Pesca Samadoramas
- La Cervecita
- Tres Sesenta
- Mercadito El Calero
- Clínica Estética Rúa Figueroa
- Scouts de Telde
Con el cierre de esta edición, la Concejalía de Servicios Sociales reitera su compromiso de seguir trabajando durante todo el año por el bienestar de los vecinos y vecinas de Telde, fortaleciendo la red de apoyo social del municipio.
