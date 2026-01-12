El Ayuntamiento de Telde agradece la ola de solidaridad ciudadana y empresarial en la Campaña Navideña

El Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Servicios Sociales, ha dado por concluida con éxito la Campaña de Navidad 2025/2026. Esta iniciativa, enmarcada en la gestión de prestaciones municipales básicas, ha logrado beneficiar a más de 200 familias del municipio, asegurando que los colectivos más vulnerables pudieran disfrutar de estas festividades.

La concejala de Servicios Sociales, Adela Álvarez, destaca que el éxito de la convocatoria radica en la colaboración público-privada, agradeciendo profundamente el esfuerzo de las entidades y de la ciudadanía que participó de forma anónima.

Asimismo, la edil ha querido poner en valor el trabajo humano detrás de estos resultados. "Esto no hubiera sido posible sin el compromiso de todo el equipo de trabajadores de la concejalía, que se ha volcado para que la ayuda llegue a tiempo a cada hogar", destaca.

La campaña no solo se centró en la tradicional entrega de juguetes para los más pequeños, sino que extendió su alcance a jóvenes y personas mayores, distribuyendo recursos esenciales y regalos personalizados. Este apoyo se canalizó principalmente a través de las ayudas reguladas por la ordenanza de la Campaña de Juegos y Juguetes, garantizando una gestión justa y organizada de los recursos.

Entidades colaboradoras

El Ayuntamiento de Telde agradece públicamente la implicación de las siguientes empresas y colectivos que hicieron posible alcanzar los objetivos de la campaña:

Alcampo

Fundación Dinosol

Fundación Fund Grube

Calzados Gilfonso

Calzados El Más Barato

Panadería Valerón

Transportes Telbus

Club Rotary de Telde

Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Fomentas, S.L.)

Club Deportivo Motor Primera Etapa

Club de Pesca Samadoramas

La Cervecita

Tres Sesenta

Mercadito El Calero

Clínica Estética Rúa Figueroa

Scouts de Telde

Con el cierre de esta edición, la Concejalía de Servicios Sociales reitera su compromiso de seguir trabajando durante todo el año por el bienestar de los vecinos y vecinas de Telde, fortaleciendo la red de apoyo social del municipio.