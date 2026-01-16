Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bentenjui Motas, el policía que ayudó a “crear barrio” en Jinámar, se despide tras más de dos décadas de servicio en Telde

El agente de la Policía Local cierra una etapa vital y emocionalmente intensa, marcada por su cercanía con la ciudadanía y su compromiso con el barrio que lo marcó: Jinámar.

Bentenjui Motas García

Bentenjui Motas García / La Provincia

La Provincia

La Provincia

Telde

Algunos trabajos se convierten en proyectos de vida. Así lo ha vivido Bentenjui Motas García, agente de la Policía Local de Telde desde 2002, quien esta semana se despidió oficialmente de su etapa profesional con el reconocimiento institucional y el cariño de quienes han compartido con él calle, trabajo y vocación.

La despedida tuvo lugar en la Alcaldía de Telde, en las oficinas municipales de El Cubillo. Allí, el alcalde Juan Antonio Peña lo recibió para agradecerle personalmente sus más de 24 años de servicio público, en un encuentro marcado por la cercanía y el reconocimiento a una labor entregada y profundamente humana.

Aunque su carrera ha sido diversa, Motas recuerda con especial emoción su etapa como policía de barrio en Jinámar, donde trabajó durante nueve años. “Ayudamos a crear barrio”, afirma con orgullo, aludiendo al vínculo real y constante que tejió con los vecinos, en un entorno muchas veces exigente, pero también profundamente agradecido.

Para él, ese contacto directo con la ciudadanía ha sido lo más gratificante del trabajo, una forma de entender la seguridad no solo como vigilancia, sino como presencia, escucha y construcción de comunidad.

Una visión integral del servicio público

En su balance, Bentenjui Motas no solo habla de patrullas, sino de evolución personal y profesional. Considera su paso por la Policía Local como un auténtico proyecto de vida, en el que ha crecido como persona tanto como profesional. Ha vivido la policía no solo desde el uniforme, sino desde su conexión con los grandes ejes del bienestar social: educación, sanidad, servicios sociales y seguridad.

En sus palabras, la policía está llamada a ser un puente entre la ciudadanía y los recursos esenciales, algo que ha procurado encarnar en cada jornada de trabajo.

Durante el encuentro con el alcalde, Motas se mostró visiblemente emocionado. Agradeció a sus compañeros, con quienes compartió años de servicio, y confesó que echará de menos especialmente el trato directo con los ciudadanos, que considera la esencia de su vocación.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, quiso destacar la huella que deja este agente en el municipio y valoró su implicación durante más de dos décadas al servicio del bienestar colectivo. Este gesto institucional no fue solo un protocolo, sino un símbolo del respeto ganado en la calle, entre vecinos y compañeros.

