Telde aprueba el proyecto de renovación urbana de la calle Poeta Pablo Neruda por 1,45 millones de euros

La Junta de Gobierno Local de Telde aprueba por unanimidad de todos sus miembros, el proyecto técnico de Renovación Urbana de la calle Poeta Pablo Neruda, una actuación estratégica para el barrio de San Gregorio que contará con una inversión total de 1.457.938,95 euros.

El expediente, impulsado desde la Concejalía de Vías y Obras, que dirige Iván Sánchez, da luz verde a una intervención integral que permitirá modernizar una de las principales arterias urbanas y comerciales del municipio, mejorando la accesibilidad, la seguridad vial, la movilidad peatonal y la calidad del espacio público.

El alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, destaca la importancia de este proyecto para el corazón comercial de la ciudad. "Estamos ante una actuación muy necesaria y largamente demandada, que va a transformar de forma profunda la calle Poeta Pablo Neruda y su entorno. Apostamos por una ciudad más accesible, moderna y pensada para las personas, reforzando además la actividad económica de San Gregorio", afirma el primer edil.

Iluminación led

El proyecto contempla la renovación completa de pavimentos en calzada y aceras, la ampliación del espacio peatonal —que se incrementará en casi un 75%, manteniendo los tres carriles de circulación actuales—, la mejora de los pasos de peatones, la implantación de medidas de calmado del tráfico y la reorganización del transporte público y las zonas de estacionamiento. Asimismo, incluye la renovación del alumbrado público con tecnología LED, la reposición y soterramiento de servicios urbanos, la mejora del drenaje de aguas pluviales y la incorporación de nuevo mobiliario urbano.

Por su parte, el concejal de Vías y Obras, Iván Sánchez, subraya el carácter integral del proyecto. "No se trata solo de levantar una calle y volver a asfaltar. Es una renovación urbana completa, con criterios de accesibilidad universal, sostenibilidad y seguridad, que va a dignificar uno de los espacios más transitados del municipio y prepararlo para los retos de futuro", explica.

Otras calles

La actuación también se extenderá a las bandas peatonales de las calles Joan Miró, Los Gofiones y 8 de Mayo, mejorando su pavimentación y homogeneizando la imagen urbana del entorno. El proyecto ha sido redactado por el ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Miguel Morales González, y cuenta con un plazo estimado de ejecución de seis meses una vez se liciten y adjudiquen las obras.

Este tipo de inversiones demuestran que el Ayuntamiento de Telde está comprometido con la regeneración urbana y con la mejora real de la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Tras la aprobación del proyecto, el expediente será remitido al área de Contratación para iniciar el procedimiento de licitación de las obras, paso previo al inicio de los trabajos en la zona.