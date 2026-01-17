Áreas peatonales y aparcamientos: así se moderniza Telde con 15 millones de euros

Telde se prepara para dar un salto de escala. De la costa a las medianías, el municipio afronta un proceso de transformación urbanano con siete grandes obras que ya empiezan a dibujar el mapa del Telde del futuro. Algunas están en marcha, otras lo harán en breve, pero todas comparten un mismo objetivo: modernizar una ciudad que ya supera los 104.000 habitantes y que reclama una mejora de las infraestructuras. Con una inversión que ronda los 15 millones de euros, las actuaciones previstas para el primer trimestre de 2026 prometen cambiar el pulso de barrios, vías y espacios públicos, con mejora de asfaltado, nuevas urbanizaciones, parques y aparcamientos.

El municipio de esta forma deja atrás el concepto de ciudad para asumir, sin complejos, su condición de macrociudad del este de Gran Canaria, con retos propios de las grandes urbes y la necesidad urgente de planificar los diferentes barrios y el casco histórico con visión de futuro.

El calendario de obras de la concejalía de Infraestructura y Vivienda del Ayuntamiento de Telde arranca con una fecha marcada en rojo: el próximo día 2 de febrero comienzan los trabajos de asfaltado en el barrio de La Primavera, en la subida hacia Caserones. Este será el primer paso de una intervención de largo recorrido que continuará de forma inmediata en las urbanizaciones Eucaliptos I y Eucaliptos II, en el barrio de Jinámar. En estos dos enclaves la actuación pone fin a más de dos décadas de quejas vecinales, en unas calles que están castigadas por el paso del tiempo y la circulación en la zona. El nuevo asfalto no solo mejorará la imagen del entorno, sino que devolverá seguridad y comodidad a los vecinos de la urbanización.

Asfaltado Jinámar

Estos trabajos de asfaltado no serán una actuación aislada, sino el punto de partida de un plan más ambicioso que se extenderá a unas 120 calles de todo el municipio desde El Ejido hasta El Calero. En total, la intervención contará con una inversión de 3,7 millones de euros, financiados a través de los fondos Fdcan del Gobierno de Canarias. El proyecto se divide en dos lotes, uno de ellos adjudicado a Lopesan Asfaltados y Costrucciones S.A por 950.000 euros y el otro a Asfaltos Tívoli S.L.– Hermanos García Álamo S.L., con un presupuesto de 2.815.166,63 euros.

Mapa que señala en donde se están llevando a cabo las actuaciones en Telde / LP/DLP

Cervantes y Pablo Neruda

Por otro lado, el pasado jueves se dio luz verde al proyecto de renovación urbana de la calle Poeta Pablo Neruda, en San Gregorio, una intervención que tendrá continuidad posteriormente en la calle Cervantes. En el primero de los viales se llevará a cabo una transformación integral, con la renovación completa de pavimentos y calzadas y un incremento del espacio urbano del 75%, manteniéndose los tres carriles centrales que han definido hasta ahora la vía. El proyecto contempla además la mejora de los pasos de peatones, la implantación de medidas de calmado del tráfico y una reorganización del transporte público y de las zonas de aparcamiento, con el objetivo de ganar en seguridad y funcionalidad.

La actuación se completará con trabajos de modernización del alumbrado público, mediante la instalación de iluminación LED, el soterramiento de servicios urbanos, la mejora del drenaje de aguas pluviales y la incorporación de nuevo mobiliario urbano. «Muchas personas han dejado de vivir en San Gregorio porque es incómodo, no hay suficiente aparcamiento y los peatones muchas veces se tienen que bajar de la acera cuando viene alguien de frente porque el ancho para los peatones es de un metro», explicó el concejal de Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Telde, Iván Sánchez.

Iván Sánchez, edil del área de Infraestructura del Ayuntamiento de Telde junto a las máquinas de asfaltado. / LP/DLP

En cuanto a la calle Cervantes, la actuación será aún más profunda: la vía será demolida por completo para reconstruirse desde cero. El proyecto apuesta por un diseño urbano más actual, que dejará atrás las aceras convencionales para dar paso a una reordenación integral del espacio, con una ampliación de la calzada y un ensanchamiento significativo de las zonas peatonales. Ambas intervenciones, tanto en Poeta Pablo Neruda como en Cervantes, estarán financiadas a través del Plan de Cooperación del Cabildo de Gran Canaria.

Paso peatonal Las Huesas

Al mismo tiempo, la concejalía de Infraestructura y Vivienda mantiene el foco en una nueva conexión peatonal entre el polígono de Las Huesas y Marpequeña. Se trata de un sendero que ya une ambos enclaves y que ahora se transformará en un itinerario peatonal seguro y ordenado, dando respuesta a una realidad cotidiana, ya que muchos trabajadores del polígono estacionan sus vehículos en Marpequeña y completan a pie el último tramo hasta sus centros de trabajo. El proyecto ya cuenta con aprobación técnica y financiación asegurada, por lo que solo resta que comiencen las obras para convertir este paso improvisado en una infraestructura adaptada, cómoda y segura para el tránsito diario de peatones. «Hay que conectar los barrios para que no estén aislados», aseguró Sánchez.

Paralelamente a estas actuaciones, continúan avanzando las obras en la urbanización de Arauz, que ya se encuentran ejecutadas en un 60%. Este desarrollo permitirá ampliar en torno a un 20% el casco de San Gregorio, dando un nuevo impulso urbanístico a una zona clave del municipio. Se trata de un proyecto esperado, cuyas primeras actuaciones se remontan a hace más de 30 años pero que quedaron paralizadas en su momento debido a discrepancias entre la empresa adjudicataria y el Ayuntamiento. Ahora, décadas después, la urbanización vuelve a cobrar forma.

Obras urbanización de Arauz / LP/DLP

Urbanización Arauz

El ámbito de actuación abarca 111.000 metros cuadrados, donde se prevé la construcción de alrededor de 1.000 viviendas, de las cuales 167 serán de públicas. El proyecto se completa con la creación de zonas verdes, una plaza dotada de equipamiento de calistenia y un aparcamiento. La inversión total asciende a 2,5 millones de euros, financiados con un millón aportado por el Gobierno de Canarias y 1,5 millones procedentes de fondos propios del Ayuntamiento. «La idea principal es actuar primero en los bordes del casco urbano para luego regenerar el centro de la ciudad», destacó el edil.

Aparcamiento San Gregorio

También avanzan a buen ritmo las obras del aparcamiento subterráneo de San Gregorio, que se licitará en febrero y en donde se culminará la ejecución de las tres plantas destinadas a vehículos, con una capacidad total para 880 coches. La actuación incluye, además, la mejora de los accesos adaptados, nuevos sistemas de ventilación y una conexión integral con el entorno urbano. La obra cuenta con un presupuesto total de 3.994.648 euros, de los que 3.595.000 euros proceden de una subvención nominativa del Cabildo de Gran Canaria, concedida a través de la Consejería de Cooperación Institucional. «Otro de los principales problemas del municipio es la falta de aparcamiento, una situación que se ha agravado con el paso de los años y que ha provocado que los vecinos de la zona se muden a otros municipios de la isla», recalcó el concejal del área.

Este lunes también comenzarán las obras de mejora de la avenida de Melenara, que entran ya en su fase final y que supondrán un nuevo impulso para uno de los espacios más emblemáticos del litoral de Telde. El proyecto abarca una superficie total de 3.081 metros cuadrados, que incluye el muelle , la avenida y el balneario, que será completamente rehabilitado.

La intervención se centrará en el tramo comprendido entre las terrazas de los locales y la avenida ya renovada en una fase anterior. El objetivo es completar la transformación del paseo con una renovación del espacio, pero manteniendo la estética del adoquín actual. De esta forma, se llevará a cabo una nueva pavimentación, un sistema de drenaje modernizado para una correcta evacuación de las aguas pluviales y nuevas luminarias que crearán un corredor de luz más homogéneo y eficiente. El proyecto contempla además la instalación de cinco pérgolas para generar zonas de sombra y la incorporación de mobiliario urbano de calidad, como bancos, papeleras, aparcabicicletas y nuevas duchas.

De esta forma, Telde se prepara para encarar una de las etapas de transformación urbana más ambiciosas de las últimas décadas, con actuaciones repartidas por todo el municipio y una clara apuesta por mejorar la calidad de vida, la movilidad y la cohesión entre los diferentes barrios. n