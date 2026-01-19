Telde rompe una década de estancamiento y suma1.901 habitantes más en 2025

Telde vuelve a crecer. El municipio alcanzó en el año 2025 los 104.168 habitantes, una cifra que pone fin a casi una década de estancamiento poblacional en torno a los 102.000 residentes. Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) la ciudad recupera la senda del crecimiento y suma 1.901 habitantes en el último año, casi cinco veces más que en el año 2024, donde únicamente sumaron 400 vecinos.

En lo que va de siglo la población de Telde ha aumentado un 18,2 %, pasando de los 88.000 habitantes registrados en el año 2000 a superar hoy la barrera de los 104.000. Este crecimiento de 16.058 personas en 25 años que sitúa al municipio entre los que más han crecido en la isla.

Este repunte cobra especial relevancia tras tres años consecutivos de descensos en el padrón municipal. De hecho entre 2020 y 2024, según los datos del INE, Telde perdió más de 400 habitantes, una de las caídas más significativas desde comienzos de siglo. Sin embargo, el último recuento marca un punto de inflexión y permite al municipio mantener su condición de segundo más poblado de Gran Canaria, solo por detrás de Las Palmas de Gran Canaria, que suma 381.868 habitantes.

Zonas periféricas y retorno migratorio

Desde el Ayuntamiento se apuntan varios factores para explicar esta recuperación demográfica, entre ellos el retorno migratorio y el traslado de residentes hacia zonas periféricas del municipio, atraídos por una mejor relación entre calidad de vida y precio de la vivienda.

Este nuevo impulso poblacional consolida además a Telde como la cuarta ciudad más poblada de Canarias, por detrás de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife y San Cristóbal de La Laguna, de la que le separan cerca de 156.000 habitantes.

Personas hacen sus compras en Telde / Juan Carlos Castro

Aunque aún no se han publicado los datos oficiales de población por barrios correspondientes a 2025, la distribución demográfica del municipio apenas presentará cambios respecto a años anteriores. El casco histórico de Telde volverá a situarse como la zona con mayor número de habitantes, seguido de Valle de Jinámar y Lomo de la Herradura, que se mantienen entre los barrios más poblados del municipio.

Barrios de Telde menos poblados

En el extremo opuesto Los Arenales, Las Goteras y García Ruiz se volverán a posicionar como las zonas con menor población, una tendencia que se repite en los últimos ejercicios y que refleja el desequilibrio demográfico entre los distintos núcleos del municipio.

Además, según los últimos datos demográficos disponibles, Telde ha mantenido desde hace cinco años un ligero predominio femenino, con aproximadamente 2.500 mujeres más que hombres en el municipio. Estos datos reflejan la estabilidad de la distribución por sexo en la ciudad y se mantiene constante en los últimos ejercicios del padrón.

Municipios que han crecido en población

En cuanto a otros municipios, la población de Santa Lucía de Tirajana también ha experimentado un crecimiento razonable desde el inicio del siglo, con un aumento del 74,7 % en apenas 25 años. En el año 2000 el municipio no superaba los 45.000 habitantes, cifra que se elevó a 64.845 en 2010 y a 74.602 en 2020. En 2025, Santa Lucía alcanza su máximo histórico con 78.584 vecinos, consolidándose como uno de los municipios de Gran Canaria que más ha crecido en las últimas décadas.

Agüimes se ha consolidado como otro de los municipios de Gran Canaria con mayor crecimiento poblacional desde el año 2000, con un aumento del 63,35 % en sus habitantes. Cuando comenzó el siglo el municipio contaba con 20.692 vecinos, cifra que se elevó a 29.431 en 2010. Para 2025 Agüimes registra ya 33.800 vecinos, lo que lo posiciona como segundo municipio de Gran Canaria que más ha aumentado su población.

Frente a las zonas más pobladas de la isla se encuentran los municipios con mayor descenso numérico por padrón, entre los que destacan La Aldea de San Nicolás y Tejeda. En cuanto a la primera, la bajada en el último año ha sido de 48 vecinos respecto al año 2024, lo que sitúa a la población en 7.401 habitantes, mientras que en Tejeda el descenso de vecinos fue 18 personas, lo que supone que el municipio se quedó en 2025 con 1.806 habitantes.