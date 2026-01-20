Telde cede suelo municipal a las promotoras para construir hasta 1.000 viviendas de alquiler asequible

En pleno contexto de crisis de vivienda, con el encarecimiento del alquiler y de las hipotecas como una de las principales preocupaciones de la ciudadanía canaria, el municipio de Telde mueve ficha para dar respuesta a esta problemática. El Ayuntamiento ya trabaja en una iniciativa que contempla la construcción de viviendas de alquiler asequible, con una capacidad total de hasta 1.000 casas en los terrenos municipales disponibles, mediante la cesión demanial de suelo público como fórmula administrativa para impulsar la colaboración público-privada y facilitar el acceso a la vivienda.

De este modo, el Consistorio implantará en el municipio un modelo de desarrollo de parques residenciales a través del Gobierno de Canarias, que combina la aportación de suelo municipal por parte del Ayuntamiento con la participación del sector privado para la construcción de las viviendas. Así, durante los 75 años de cesión a la empresa promotora, estas deberán gestionar los alquileres a un precio al menos un 50 % inferior al del mercado, y una vez finalizado ese periodo, las viviendas pasarán a ser de titularidad pública.

Aunque todavía no se ha concretado ni el número definitivo de viviendas ni el calendario de ejecución de las obras, la intención inicial es construir alrededor de un centenar de viviendas cada dos años. “En el municipio existen suelos urbanos con capacidad para albergar hasta 1.000 viviendas, aunque por el momento no se maneja una cifra cerrada sobre cuántas podrán materializarse”, explicó ayer Iván Sánchez, concejal de Infraestructuras y Vivienda del Ayuntamiento de Telde. En el supuesto caso de que se alcanzara ese volumen de edificación, la inversión total ascendería a 126 millones de euros.

Parcelas en El Goro, Barrio de Ponce y Arauz

“Existe una escasez evidente de vivienda en relación con la demanda, y esa es una de las principales razones por las que los precios del alquiler se han disparado”, afirmó el concejal, quien además subrayó que la cesión de suelo a entidades privadas “no persigue hacer negocio, sino reducir el elevado coste de los alquileres y facilitar el acceso a la vivienda, con precios muy similares a los de una vivienda pública”.

Urbanización de Arauz en obras, en donde se llevarán a cabo 167 viviendas públicas. / LP/DLP

Desde el área de Infraestructuras y Vivienda recalcaron ayer que la decisión de recurrir a este tipo de cesión también responde a la necesidad de agilizar la ejecución de los trabajos. “Es cierto que las viviendas públicas construidas directamente por la administración tienen un coste mensual más bajo, pero su tramitación y construcción se prolongan durante demasiados años”, señaló el edil del área.

En este sentido, el concejal recordó que el proyecto de las más de 100 viviendas previstas en el barrio de Jinámar se aprobó hace alrededor de diez años y, a día de hoy, todavía no han comenzado las obras. “Por eso creemos que, mediante esta vía de cesión a promotoras privadas, podemos agilizar los trámites y acelerar la llegada de viviendas a los vecinos que más lo necesitan”, añadió.

“Las 167 viviendas públicas que se están ejecutando en la urbanización de Arauz forman parte del punto de partida del resto de edificaciones previstas en el municipio” Iván Sánchez — Edil de Infraestructuras y Vivienda

De este modo, el Consistorio ya tiene identificadas varias parcelas en las que podrían desarrollarse estas promociones residenciales. Entre ellas se encuentran terrenos en El Goro, con capacidad para 136 viviendas; en Arauz, donde se prevé la construcción de otras 167, algunas de las cuales ya se encuentran en fase de ejecución; y en el Barrio de Ponce, donde existe una parcela urbana con capacidad para alrededor de un centenar de viviendas más.

Otros municipios de la isla como Mogán y Agüimes también están acudiendo a modelos similares para fomentar la construcción de viviendas de alquiler asequible. En el caso de Mogán, se han sumado a modelo de vivienda asquible incentivada y Agüimes a un plan de desarrollo de vivienda protegida.

Modernización de la ciudad

“Los trámites administrativos necesarios para que estas viviendas puedan construirse en el futuro son complejos y requieren tiempo, pero confiamos en que, a lo largo de los próximos años, se pueda poner en marcha el proyecto”, subrayó el concejal.

El municipio, además, se encuentra inmerso en un proceso de modernización que incluye proyectos de asfaltado, la creación de áreas peatonales y la mejora de los problemas de aparcamiento. En este contexto, esta iniciativa será el siguiente gran proyecto que se pondrá en marcha una vez que las actuaciones en curso estén lo suficientemente avanzadas, momento en el que se procederá a la selección de los terrenos y al inicio de los trámites. “Las 167 viviendas públicas que se están ejecutando en la urbanización de Arauz forman parte del punto de partida del resto de edificaciones previstas en el municipio”, concluyó el edil.