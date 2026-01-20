Telde lanza la edición 2026 de ‘Educar en Familia’ con cuatro talleres para madres y padres

La Concejalía de Servicios Sociales, dirigida por Adela Álvarez, ha puesto en marcha la edición 2026 del programa ‘Educar en Familia’, una iniciativa promovida por la Consejería de Educación, Formación Profesional, Actividad Física y Deportes del Gobierno de Canarias, a través del Área de Familia y Participación Educativa. La edición de 2025 ya cosechó un notable éxito entre las familias del municipio.

El programa está dirigido a madres, padres, tutores y cualquier persona interesada en la educación y el bienestar familiar. Su objetivo principal es acompañar y apoyar a las familias en la educación de sus hijos e hijas, ofreciendo espacios de aprendizaje, reflexión y encuentro, adaptados a la realidad cotidiana.

Fechas y horas de los talleres

Entre los temas que se abordarán este año destacan la educación respetuosa, la educación afectivo-sexual en el entorno familiar, el impacto de las redes sociales en la salud mental, la prevención de adicciones y el uso seguro y responsable de la inteligencia artificial. Todo ello se trabajará desde un enfoque práctico y cercano, proporcionando herramientas aplicables al día a día de los hogares.

Para esta edición 2026, la concejalía ha preparado cuatro talleres presenciales en los que las familias podrán aprender y reflexionar de manera práctica sobre la educación de sus hijos. El primero de ellos, titulado 'Ni premios ni castigos: herramientas para una educación respetuosa', se llevará a cabo el próximo 5 de febrero, de 10:00 a 12:00 horas, en la Biblioteca Saulo Torón. El segundo taller, 'Afectivo-sexual: educar en casa', se celebrará el 19 de febrero, de 17:00 a 19:00 horas, en la Casa de la Juventud.

El tercer taller, 'Redes sociales, salud mental y prevención de adicciones', tendrá lugar el 26 de febrero, de 17:00 a 19:00 horas, igualmente en la Casa de la Juventud. Por último, el taller 'Uso seguro y responsable de la inteligencia artificial' se desarrollará el 5 de marzo, de 17:00 a 19:00 horas, en la Casa de la Juventud.