Un alumno de Telde lleva dos semanas sin ir a clase por un desprendimiento que impide que el transporte escolar llegue a su casa

Joel, vecino del barrio de Cazadores y alumno de un instituto del municipio de Telde, lleva ya dos semanas sin poder asistir a clase. La causa es un desprendimiento de rocas que ha impedido que el transporte escolar acceda al punto más cercano a su vivienda, tanto para recogerlo por la mañana como para dejarlo al finalizar la jornada lectiva. Esta situación mantiene al estudiante apartado de su rutina educativa, ya que Ángela Jiménez , su madre, no tiene vehículo y su hijo vive a varios kilómetros del centro educativo, situación que imposibilita que vaya andando.

La madre del menor aseguró este miércoles que se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Telde y que agentes de la Policía Local se desplazaron hasta la zona para examinar la situación. Sin embargo, señaló que tras esa visita no ha vuelto a ver a operarios del Consistorio realizando labores de limpieza o acondicionamiento en el lugar. “El instituto también ha llamado al Ayuntamiento para solicitar la limpieza de la carretera”, recalcó. Asimismo, afirmó que desde el Ayuntamiento le comunicaron que la limpieza de la vía corresponde al Cabildo de Gran Canaria.

Sin respuestas

Ante el paso de los días y la falta de soluciones uno de los vecinos del barrio, propietario de una excavadora, se ofreció de manera voluntaria para retirarlas y desplazar las rocas del centro de la carretera. “Gracias a él pudimos limpiar parcialmente el tramo afectado, pero cada vez que vuelve a llover la situación se repite”, recalcó

Rocas que impiden el acceso del transporte escolar a Cazadores / LP/DLP

La progenitora explicó que el chófer del transporte escolar en el que se traslada su hijo al instituto le aseguró que no circula con la guagua por ese tramo de la carretera debido al “riesgo de derrumbe de piedras”. Por este motivo, y dado el tamaño del vehículo, resulta imposible transitar con seguridad por esa vía.

Además, Jiménez afirmó que también se puso en contacto con el Cabildo de Gran Canaria para comunicar el problema y solicitar la retirada de las piedras. “Vinieron a inspeccionar la zona y retiraron una de las rocas de mayor tamaño, pero el resto de la carretera sigue en las mismas condiciones y el riesgo de derrumbe continúa”, resaltó. Según explicó, cada vez que llueve o hace algo de mal tiempo en la zona, la situación vuelve a agravarse.