Telde aborda los apagones: El Ayuntamiento invertirá 18 millones en seis años para modernizar toda la red de alumbrado público municipal

Telde se prepara para dejar atrás las reiteradas incidencias en el alumbrado público que desde hace meses afectan a distintos barrios del municipio. El Ayuntamiento invertirá hasta 18 millones de euros en los próximos seis años para renovar los cuadros eléctricos y modernizar la red de iluminación, una infraestructura que presenta un avanzado estado de deterioro tras más de cuatro décadas desde su instalación y un mantenimiento insuficiente.

El proyecto, que se encuentra en fase de aprobación de los pliegos para su posterior licitación, contempla la renovación de aproximadamente el 70% de las instalaciones municipales además de su regularización, ya que en la actualidad la totalidad de la red no concuerda con los contadores de luz del municipio. Con esta actuación el Consistorio persigue no solo un ahorro económico, sino también una mejora en la eficiencia energética y una reducción significativa de la huella de carbono del municipio.

El presupuesto base para los primeros cuatro años de ejecución del proyecto asciende a 12.412.000 euros, con un gasto anual fijo de 3.103.000 euros. El valor estimado del contrato, incluida la prórroga de dos años, alcanza los 18.618.000 euros, una inversión que se financiará íntegramente con fondos propios del Ayuntamiento de Telde.

Reducir costes económicos

Además de la conservación y el mantenimiento de las instalaciones actuales en prácticamente todo el municipio, el Ayuntamiento destinará también parte del presupuesto a la mejora de las instalaciones fotovoltaicas, así como a la colaboración puntual en los eventos festivos de los distintos barrios y al alumbrado decorativo navideño.

Asimismo, se implantará un sistema digitalizado de control y seguimiento de las actuaciones con actualización continua de la información en formato digital. Al igual que ocurre en la actualidad, se mantendrá también un servicio de avisos ciudadanos, a través del cual los vecinos podrán comunicar incidencias mediante la web municipal, la aplicación móvil o por teléfono.

En este sentido, algunos de los principales objetivos que persigue el Ayuntamiento con estas mejoras en el alumbrado público pasan por sustituir la totalidad de las luminarias del municipio por tecnología LED, incorporar sistemas de control horario de la iluminación, adaptar la temperatura de color para garantizar el respeto a las aves y evitar afecciones a la fauna —especialmente en zonas costeras y rurales—, así como reducir los costes económicos mediante la regularización de unas instalaciones que llevan más de 40 años en funcionamiento.

Los trabajos de mejora comenzarán en la calle Doña Luisa, en el barrio de Las Majadillas

El concejal de Alumbrado y Medio Ambiente, Juan Francisco Artiles, recalcó que las incidencias en el alumbrado público de Telde se han visto agravadas por las lluvias registradas en los últimos meses y subrayó que el objetivo de este proyecto es poner fin a estos problemas. «Siempre ha habido alguna que otra incidencia, pero con las borrascas de los últimos meses la situación se ha agravado», señaló.

No obstante, aunque vecinos de barrios como Melenara, La Garita y La Herradura, algunos de los más afectados, califican esta situación como «apagones», el edil matizó que «no se trata de apagones, sino de incidencias en el alumbrado público derivadas de su deterioro».

56 incidencias con la borrasca Claudia

Aunque con el tiempo toda la localidad se beneficiará de estos trabajos, las primeras mejoras se ejecutarán en zonas concretas, como la calle Doña Luisa, en el barrio de Las Majadillas, donde la vía principal «cuenta con el mismo cuadro de luz de hace 50 años, cuando se puso en marcha el barrio», subrayó el concejal.

El concejal del área recordó, además, que con el paso de la borrasca Emilia en el pasado mes de diciembre, el municipio registró alrededor de 56 incidencias durante los días de lluvias más intensas. «Hubo caída de postes, rotura de cableados y zonas que quedaron sin luz por la humedad y el agua, así como arquetas que se inundaron», afirmó.

Estos problemas en la red de alumbrado público, según Artiles, también se deben a la antigüedad del contrato que el Ayuntamiento mantiene con la empresa Lecnor, vigente desde el año 2010. «A pesar de ello considero que el servicio, dentro de sus limitaciones, funciona», añadió el concejal de Alumbrado.

Vecinos afectados

Manuel Santana, vecino de La Garita, es uno de los habitantes de Telde más afectados por las incidencias en el alumbrado público y ya conoce de memoria el teléfono de Lecnor al que debe llamar cada vez que su zona se queda sin luz. El vecino recuerda que de vez en cuando sí se producían pequeños cortes, pero que nunca habían alcanzado este nivel. «Desde que comenzó el mal tiempo, esto ocurre día sí y día también», ratificó.

Además, Santana destaca que «el cableado está pelado y no está soterrado, y también hay farolas en la zona de Melenara de las que saltan chispas». Cuando se producen las incidencias tanto él como otros vecinos llaman a la empresa del alumbrado o a la Policía Local, que acuden al lugar afectado. «Si la incidencia ocurre después de las cinco de la tarde, ya hay pocos operarios y toca esperar», manifestó.