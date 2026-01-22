Fallece a los 80 años Juan Diego Falcón, vecino de Telde y propietario de la gasolinera de El Cubillo

El municipio de Telde se despidió este jueves de Juan Diego Falcón, empresario ejemplar y vecino muy querido, que falleció a sus 80 años. Propietario de la gasolinera de El Cubillo, Falcón era reconocido por su dedicación, amabilidad y generosidad.

Como muestra de respeto, la gasolinera permanecerá cerrada durante la jornada, mientras que el velatorio se llevará a cabo en la más estricta intimidad familiar.

Querido por muchos

Conocido entre los vecinos por su humildad y gran corazón, Juan Diego Falcón era un apasionado de su trabajo, atento con sus clientes y siempre dispuesto a tender una mano a quien lo necesitara. Su labor dio estabilidad a decenas de familias y convirtió su empresa en un referente local, donde supo transmitir honestidad, cercanía y humanidad. Su legado, sin embargo, va más allá de su actividad empresarial, ya que deja el recuerdo de un hombre cercano, íntegro y profundamente querido por quienes lo conocieron.

También colaboró durante años con iniciativas sociales y solidarias sin buscar reconocimiento, movido únicamente por su profundo sentido del deber y del bien común. Su compromiso con la ciudad teldense, especialmente con el barrio de San Antonio, deja una huella imborrable.