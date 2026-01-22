Una multinacional francesa aterriza con su primer centro logístico farmacéutico en Gran Canaria

La multinacional francesa ID Logistics continúa su expansión en Canarias y ha puesto su mirada en el polígono industrial de El Goro, en Telde, donde proyecta la construcción de su segunda nave logística en el Archipiélago, tras la puesta en marcha de la primera en Tenerife. Esta nueva infraestructura estará destinada al almacenamiento y distribución de productos farmacéuticos, cosméticos y cerveceros. En este sentido, la nave contará con una superficie de 13.000 metros cuadrados, de los cuales 1.600 estarán destinados exclusivamente a productos farmacéuticos, uno de los sectores con mayor demanda.

El proyecto cuenta con el apoyo de la entidad Drakaris Inversiones y nace con el objetivo de convertirse en un foco de atracción de inversión para la isla, así como en una importante inyección económica para el municipio de Telde. Además, supondrá una oportunidad para la creación de nuevos puestos de trabajo en la zona industrial del municipio. Aunque desde la empresa no han confirmado cifras concretas sobre el empleo que se generará, sí han adelantado que se tratará de “un número importante”.

Colocación de la primera piedra

Este martes, durante el acto de colocación de la primera piedra de la nave industrial celebrado en el polígono de El Goro, el director general de la compañía, Jérôme Jacek, destacó que en Canarias ID Logistics ya presta servicio a un amplio abanico de sectores. Asimismo, explicó que la elección de esta ubicación responde a la buena conexión para los vehículos de transporte, la cercanía al aeropuerto de la isla y su conexión directa con el puerto de la capital.

El alcalde del municipio, Juan Antonio Peña, recalcó la inversión que va a generar este centro logístico no solo a nivel municipal, sino también a nivel insular. “Esta nueva nave va a crear empleo regional, empleo en la ciudad de Telde de manera directa y también indirecta”, subrayó.

Habrá ampliación.