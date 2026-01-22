Telde delimita el Camino el Moreno y La Solana tras un desprendimiento de rocas que impidió a un vecino acudir al instituto durante dos semanas

El Ayuntamiento de Telde, con la colaboración del personal municipal y bajo la coordinación del Cabildo de Gran Canaria, ha procedido a la perimetración y señalización de un tramo de la carretera Camino El Moreno y La Solana, afectado por el desprendimiento de rocas que durante dos semanas impidió que el transporte escolar recogiera y dejara a un alumno de un instituto de Telde en su domicilio.

Esta situación mantuvo al estudiante apartado de su rutina educativa, ya que el transporte escolar no podía acceder al punto más cercano a su vivienda para recogerlo por la mañana ni dejarlo al finalizar la jornada lectiva. La madre del joven, Ángela Jiménez, no dispone de vehículo propio y su hijo vive a varios kilómetros del centro educativo, lo que imposibilita que pueda ir caminando.

La medida preventiva se adopta desde el Ayuntamiento tras los desprendimientos provocados por las lluvias registradas en la ciudad en las últimas semanas, con el objetivo de garantizar la seguridad de vecinos, vecinas y usuarios de la vía, evitando posibles accidentes mientras se realizan las gestiones necesarias para retirar las rocas de gran tamaño que han caído sobre la calzada.

La delimitación del área afectada y la instalación de la señalización correspondiente permiten alertar a conductores y peatones sobre la situación, reduciendo los riesgos hasta que el Cabildo, organismo competente en la retirada del material, ejecute la intervención definitiva.