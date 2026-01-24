Adiós a los obstáculos para los peatones en Telde: el municipio elimina todas las barreras arquitectónicas de los barrios

Telde apuesta por convertirse en una ciudad más accesible. El Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto que transformará 55 puntos clave del municipio, desde las medianías hasta la costa, para que moverse por la ciudad sea más fácil, seguro y cómodo para todos. La meta es clara: calles y aceras más amplias, sin obstáculos, donde cualquier persona pueda caminar con total seguridad. Además, también incorporarán pictogramas en los pasos de peatones más cercanos a los colegios.

El Ayuntamiento tiene la vista puesta en varias mejoras que son clave para el Telde del futuro. Una de las principales es la rehabilitación del pavimento en distintos barrios, donde la antigüedad y las raíces de los árboles han levantado los adoquines y han creado tramos irregulares que dificultan el paso y no son seguros. Otra actuación importante será garantizar la continuidad de las aceras, especialmente en la periferia del municipio. En muchos barrios que rodean el casco urbano, las calles presentan interrupciones, ya que se alternan tramos de acera con otros de asfalto o incluso de tierra, lo que complica la movilidad de los vecinos y en especial de aquellos que tienen movilidad reducida.

Primeros trabajos

La seguridad al cruzar las calles también es una prioridad. En numerosos puntos del municipio los pasos de peatones presentan desniveles que dificultan el tránsito, ya que el bordillo de las aceras impide un cruce cómodo para las personas con movilidad reducida. Por este motivo una de las mejoras clave será adecuar el nivel entre la acera y la calzada, para garantizar un paso seguro y evitar que muchos vecinos se vean obligados a desplazarse a otros puntos para poder cambiar de acera.

Vecinos pasean por las calles de San Gregorio. / Juan Carlos Castro

Aunque los trabajos se desarrollarán de forma escalonada, desde el área de Infraestructuras y Vivienda ya se han marcado algunas prioridades, entre las que destacan dos actuaciones en La Garita. La primera se llevará a cabo en el Paseo de Las Delicias y la segunda en la escalera de acceso que conecta la calle Margarita con la avenida de la playa, dos espacios que han sufrido un notable deterioro con el paso del tiempo debido a la acción del mar.

A este desgaste se suma la elección de adoquines de madera, un material que se ha ido deteriorando progresivamente por la exposición al salitre. El concejal del área, Iván Sánchez, aseguró que estas intervenciones serán solo el comienzo. «Después de estas mejoras llegarán muchas más. Tenemos trabajos de rehabilitación previstos en todos los barrios del municipio», recalcó.

En las zonas de medianías y áreas más altas del municipio, el proyecto también contempla la mejora de aceras que actualmente discurren junto a zonas verdes sin delimitación ni muros de contención que garanticen la seguridad. De hecho, las lluvias registradas en los últimos meses han provocado desprendimientos de tierra y rocas que han acabado por invadir las aceras. Ante esta situación, otra de las medidas que se plantea es la construcción de barreras de protección que eviten corrimientos de tierra y refuercen la seguridad en estos puntos del municipio.

Proyectos individuales

El edil del área explicó que para desarrollar este proyecto que abarca 55 puntos del municipio, se ha optado por elaborar actuaciones individualizadas en función de las necesidades de cada zona. «Cada uno de estos puntos cuenta con su propio proyecto; lo que hemos hecho ha sido unificarlos dentro de una iniciativa común», señaló el concejal. Además, destacó que todas las intervenciones parten de un análisis previo de «las dificultades reales que encuentran los vecinos en su día a día a la hora de caminar por las calles de Telde».

La inversión prevista para llevar a cabo este proyecto, que actualmente se encuentra en fase de revisión de los pliegos antes de salir a licitación, asciende a 1,1 millones de euros, un coste que será asumido íntegramente por las arcas municipales del Ayuntamiento.

Otros trabajos

De forma paralela a las actuaciones para mejorar la accesibilidad urbana, el municipio también impulsa una iniciativa que consiste en la colocación de pictogramas en los pasos de peatones para advertir a los niños con autismo o con algún trastorno de la personalidad y a las personas más mayores o con alzheimer cuales son las indicaciones para cruzar la calle. Aunque en un principio la intención del Consistorio es ubicar estos pictogramas en el acceso a los colegios y a los centros de salud del casco histórico, con el paso del tiempo también se instalarán en otros barrios del municipio.

Estos pictogramas enseñan a los peatones, mediante una secuencia visual sencilla, los pasos que deben seguir antes de cruzar la calle. «Para, mira y cruza; esos son los tres pasos a seguir», explicó la concejala de Participación Ciudadana, Janoa Anceaume, quien añadió que este tipo de señalización ya se utiliza en otras ciudades de la Península y en Tenerife. «Desde que lo vi en otras localidades supe que aquí también era necesario y que iba a tener muy buena aceptación», aseguró.

Aunque la concejala del área aún no puede confirmar el número total de pictogramas que se colocarán en las calles de Telde, sí tiene claro que solo en la zona del Ayuntamiento se instalarán aproximadamente unos 50. «Esto irá avanzando poco a poco, pero es especialmente importante en los accesos y salidas de los colegios, ya que hay muchas aulas en clave en el municipio», recordó. En una primera fase, los primeros pictogramas serán financiados y realizados por asociaciones, como la Asociación Arasaac y otras entidades comprometidas con la seguridad vial.