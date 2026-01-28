El Ayuntamiento de Telde denuncia el avance de nuevas manchas de residuos por el litoral y más peces muertos en las jaulas marinas

La crisis medioambiental que desde hace meses afecta al litoral teldense da un inquietante y grave nuevo paso que la población desconocía hasta este momento. El Ayuntamiento de Telde localiza nuevos restos orgánicos y la presencia de peces muertos, tanto en la superficie marina como en el interior de las jaulas de la piscifactoría frente a la costa del municipio, dejando en evidencia que el problema no está resuelto, ni mucho menos, y que continúa activo.

El hallazgo se confirma tras varias inspecciones ordenadas por el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, después de las alertas vecinales recibidas este martes por la tarde. A primera hora de este miércoles se activó un dispositivo municipal que movilizará a personal de Playas, Policía Local y la unidad de drones UNIDRON. Las imágenes captadas por los drones y los agentes policiales muestran una mancha considerable de residuos flotantes procedentes de las jaulas marinas, así como peces sin vida en su interior, reforzando las sospechas de que la contaminación sigue emitiéndose desde estos módulos de cultivo sin control efectivo.

"Estamos hartos de parches y excusas. No es casualidad continuar viendo peces muertos flotando y restos orgánicos acumulándose que se desplazan hacia el norte, en esta ocasión con dirección a Taliarte. Esto es inaceptable. La ciudadanía merece respuestas inmediatas y acciones concretas", declara el alcalde Peña desde la zona afectada.

La Unidad de Drones permanece operando en estos momentos y se prevé que continúe monitorizando durante gran parte de la jornada para documentar la evolución de las manchas y la deriva de los residuos, que según fuentes municipales no solo persisten, sino que aparentan empeorar con el paso de las horas, aumentando la preocupación por su impacto ambiental y sanitario.

En el lugar se encuentran también el concejal de Aguas, Juan Francisco Jiménez, personal de Salvamento y Socorrismo y inspectoras de Salud Pública del Gobierno de Canarias, que deben emitir en las próximas horas un informe clave para determinar si procede recomendar el cierre inmediato de playas afectadas ante el riesgo que suponen los olores, los residuos y la presencia continuada de materia orgánica en descomposición.

Desde el Ayuntamiento de Telde se exige la inmediata comparecencia pública de la empresa responsable de las jaulas marinas, así como de los responsables técnicos y políticos del Gobierno de Canarias, con especial señalamiento a la Dirección General de Pesca, para que expliquen qué está ocurriendo, por qué sigue sucediendo y qué medidas reales se están adoptando.

El malestar institucional y ciudadano es evidente. La población se entera ahora de que el problema continúa, pese a los anuncios previos de control y normalización. Para el consistorio, la situación es ya inaguantable y advierte de que no se tolerará ni más silencio ni más dilaciones ante una contaminación que sigue afectando al litoral y a la salud pública.