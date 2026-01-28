Telde cierra al baño las playas de Salinetas y Melenara tras la recomendación sanitaria por contaminación marina

El Ayuntamiento de Telde ha decretado el cierre temporal de las playas de Salinetas y Melenara, así como la prohibición del baño, tras la recomendación expresa realizada por el Servicio Canario de la Salud, a raíz de un nuevo episodio de contaminación marina detectado en el litoral del municipio.

La decisión se adopta después de las actas de Inspección Sanitaria emitidas el 28 de enero de 2026, tras las inspecciones realizadas a las 11.00 y a las 13.10 horas por las inspectoras del Área de Salud de Gran Canaria, en el marco de la vigilancia de las zonas de baño. Dichas inspecciones se llevaron a cabo a petición del Ayuntamiento de Telde.

Según recogen literalmente las actas, durante la mañana se detectaron manchas de materia grasa en la superficie del mar, de consistencia grasa y con olor a pescado, en forma de espuma y aceite flotante, localizadas entre las jaulas de cría de lubina situadas frente a la costa de Telde, las zonas de baño de Salinetas y Melenara y el muelle de Taliarte, favorecidas por las condiciones de viento de sur a norte.

El personal de Salvamento y Socorrismo se desplazó en embarcación hasta las manchas para comprobar su naturaleza, confirmando su origen orgánico. La Unidad de Drones de la Policía Local de Telde con imágenes aéreas verificaron la presencia de esta contaminación superficial en proximidad a las aguas de baño. Asimismo, se procedió al muestreo in situ, quedando los hechos documentados mediante fotografías y vídeos incorporados a las actas oficiales.

A la vista de estos hechos, el equipo inspector del Servicio Canario de la Salud recomienda expresamente el cierre de las playas de Salinetas y Melenara, así como de todas aquellas que pudieran verse afectadas por este nuevo episodio de contaminación de las aguas de baño, además de la abstención del baño, la limpieza de las playas y la investigación del origen de la contaminación, dando traslado de las actas a los organismos competentes.

En ejecución de esta recomendación sanitaria y como medida cautelar de protección de la salud pública, el alcalde de Telde, Juan Antonio Peña, ha firmado el decreto de cierre, que permanecerá vigente hasta que desaparezca el riesgo y así lo determinen los servicios sanitarios competentes.

Desde el Ayuntamiento se ruega a la ciudadanía respete la señalización y las indicaciones de los servicios municipales, agradeciendo la colaboración de vecinos y visitantes mientras se trabaja, en coordinación con otras administraciones, para garantizar la seguridad sanitaria del litoral teldense.