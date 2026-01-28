Nueva alerta de contaminación marina: Telde señala a las piscifactorías y Aquanaria lo niega “categóricamente”

Telde vive un nuevo episodio de contaminación marina en su litoral. El Ayuntamiento cerró este miércoles, 28 de enero, las playas de Melenara y Salinetas al baño, por recomendación del Servicio Canario de Salud y después de realizar analíticas, tras detectar manchas de restos orgánicos en el mar desplazándose entre Salinetas y Taliarte -en dirección sur a norte- consistentes en material graso con olor a pescado, en forma de espuma y además con presencia de peces muertos, según informó el Consistorio en un comunicado.

El Ayuntamiento vinculó su procedencia a las jaulas marinas ubicadas en la costa del municipio y donde, afirmó, también halló peces muertos. El alcalde, Juan Antonio Peña, ha vuelto a reclamar la intervención urgente del Gobierno de Canarias. Por su parte, la empresa propietaria de las jaulas, Aquanaria, niega «categóricamente» que esas manchas partan de sus instalaciones. «No procede de nuestras instalaciones en absoluto. Nosotros estamos operando con absoluta normalidad y la instalación está completamente limpia», señalaron responsables de la compañía a este periódico.

Jaulas marinas de las piscifactorías situadas frente a las costas de Melenara y Salinetas. / Andrés Cruz

Este nuevo episodio de contaminación llega apenas 40 días después de que el pasado 19 de diciembre el Ayuntamiento reabriera todas sus playas tras 46 días cerradas al baño por otro incidente similar vinculados a restos orgánicos procedentes de las piscifactorías. Por entonces, más de 2.500 toneladas de lubinas murieron como consecuencia de un vertido cuyo origen todavía investigan el Seprona de la Guardia Civil, Transición Ecológica del Gobierno canario y la Fiscalía.

Aquel episodio de contaminación provocó el cierre de hasta 18 playas en Telde, Ingenio, Agüimes, Santa Lucía de Tirajana, San Bartolomé de Tirajana y Mogán y la activación en situación de prealerta del Plan Territorial de Emergencia de Protección Civil de la Comunidad Autónoma de Canarias (Plateca). La empresa señaló entonces a un emisario municipal y el Ayuntamiento lo negó tras realizar análisis químicos.

La empresa Aquanarias niega que la sustancia contaminante proceda de sus jaulas marinas en esa zona del litoral

En hasta tres comunicados emitidos ayer en apenas dos horas y seis minutos, entre las 13:58 y las 16:04 horas, el Ayuntamiento mostró su hartazgo por una situación que el municipio arrastra desde principios de octubre y exigió al Gobierno de Canarias «respuestas inmediatas» y «acciones concretas» ante la emergencia medioambiental y de salud pública.

Juan Antonio Peña: «No es casualidad»

Peña alertó de «un inquietante y grave nuevo paso» en el episodio de contaminación marina. «El Ayuntamiento localiza nuevos restos orgánicos y la presencia de peces muertos, tanto en la superficie marina como en el interior de las jaulas de la piscifactoría frente a la costa del municipio, dejando en evidencia que el problema no está resuelto, ni mucho menos, y que continúa activo», advirtió.

El propio alcalde ordenó ayer la inspección de la zona al personal de Playas, la Policía Local y la unidad de drones Unidron, un dispositivo que documentó imágenes, según explicó el Consistorio, en las que se observa «una mancha considerable de residuos flotantes procedentes de las jaulas marinas, así como peces sin vida en su interior, reforzando las sospechas de que la contaminación sigue emitiéndose desde estos módulos de cultivo sin control efectivo».

«Estamos hartos de parches y excusas. No es casualidad continuar viendo peces muertos flotando y restos orgánicos acumulándose que se desplazan hacia el norte, en esta ocasión con dirección a Taliarte. Esto es inaceptable. La ciudadanía merece respuestas inmediatas y acciones concretas», señaló Peña, quien durante estos meses ha sido crítico con que ningún miembro del Gobierno de Canarias se haya desplazado al municipio.

Hasta el lugar acudieron ayer inspectoras de Salud Pública del Gobierno de Canarias para examinar la mancha, que levantaron actas de la situación. «Se detectaron manchas de materia grasa en la superficie del mar, de consistencia grasa y con olor a pescado, en forma de espuma y aceite flotante, localizadas entre las jaulas de cría de lubina situadas frente a la costa de Telde, las zonas de baño de Salinetas y Melenara y el muelle de Taliarte, favorecidas por las condiciones de viento de sur a norte», recogen esos documentos, según informó el Consistorio.

Impacto medioambiental en Telde

El alcalde Juan Antonio Peña mostró su preocupación por el impacto medioambiental y sobre la salud pública que puede tener este episodio de polución marina si la mancha sigue creciendo porque «aparentan empeorar con el paso de las horas».

Por todo ello, el regidor volvió a exigir la «inmediata comparecencia» pública de la empresa propietaria de las jaulas marinas y también de los responsables técnicos y políticos del Gobierno de Canarias, sobre todo de la Dirección General de Pesca «para que expliquen qué está ocurriendo, por qué sigue sucediendo y qué medidas reales se están adoptando».

Aquanaria: "Por nuestra parte no es, no sabemos exactamente de dónde procede"

Por su parte, consultada por este periódico sobre el origen de las manchas y las denuncias públicas del Ayuntamiento, la compañía declinó su responsabilidad en este incidente. «Efectivamente hemos visto una mancha y, por supuesto, no procede de nuestras instalaciones. Eso lo negamos categóricamente. Sí que hemos visto que procedía del norte, ha llegado al muelle de Taliarte desde el norte claramente, lo hemos visto e incluso tenemos fotos», señalaron responsables de la compañía.

El gobierno municipal exige a los políticos y técnicos del Gobierno de Canarias que expliquen lo que está ocurriendo

El mismo portavoz oficial sostiene que las instalaciones están operando con «absoluta normalidad y están completamente limpias; también hemos grabado vídeos y fotografías para que se vea. Por nuestra parte no es, no sabemos exactamente de dónde procede», añadió.

«Nosotros hemos visto esa mancha pero no hemos visto peces muertos», agrego, «y esa mancha estaba fuera de nuestras instalaciones y procedía del norte; no de nuestro recinto ni del emisario del Ayuntamiento, de más al norte».

Fuentes de la consejería regional de Agricultura, Ganadería, Pesca y Soberanía Alimentaria señalaron ayer que el departamento que dirige Narvay Quintero no tenía constancia de la montandad de peces y que las jaulas están limpias.

La empresa y el Ayuntamiento mantienen desde el 11 de diciembre un enfrentamiento abierto después de que la compañía anunciase que interpondría una denuncia contra el Consistorio por la presencia del dron de la Policía Local de Telde en sus instalaciones, una decisión ordenada directamente por el alcalde de Telde para tratar de demostrar en aquella fecha que todavía seguían muriendo peces en el interiorde las jaulas.

Preocupación vecinal

La llegada de un nuevo epidosio de contaminación marina ha vuelto a despertar el enfado de la población y ha generado un fuerte rechazo social que ya se ha manifestado en hasta dos concentraciones para mostrarla oposición ciudadana a la permanencia de las jaulas de acuicultura en esa parte del litoral de Gran Canaria.