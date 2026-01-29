Cuatro alumnos del Colegio Claret realizan sus prácticas educativas en el Ayuntamiento de Telde

Esta semana, los estudiantes de 4º de la ESO María, Jaime, Gabriel y Pablo, del Colegio Claret de Las Palmas de Gran Canaria, han pasado sus horas lectivas en el Ayuntamiento de Telde para realizar sus prácticas educativas. Esta acción está enmarcada dentro del proyecto Work Experience, impulsado por el instituto para que sus alumnos conozcan los oficios que más les atraen.

Durante estas jornadas, los cuatro estudiantes visitaron las diferentes áreas del consistorio, con el objetivo de conocer el funcionamiento de la institución. La concejala de Contratación y Vivienda, María Eugenia Melián, ha sido su tutora durante esta experiencia. Así, estuvieron en Urbanismo, Recursos Humanos y Gabinete de Prensa de Alcaldía. Esta práctica les ha servido para explorar y despejar dudas sobre a lo que se quieren dedicar en un futuro.

“Esta experiencia nos ha servido para darnos cuenta de cómo se trabaja dentro de una institución y de cómo se desarrollan sus diferentes áreas”, declara Gabriel. “Esta práctica me ha ayudado a conocer mejor el ámbito del periodismo desde dentro de un Ayuntamiento”, añade María.

Por su parte, Pablo manifiesta que “con esta actividad he aprendido muchas cosas sobre periodismo gracias a los consejos del responsable de Prensa del Ayuntamiento de Telde”. Jaime agrega que “estos días me han servido para tener más claro mi futuro y saber cómo se toman decisiones en un municipio”.

Juan Antonio Peña, alcalde de la ciudad de Telde, valora positivamente el proyecto desarrollado por el Colegio Claret. “Este tipo de iniciativas permiten a los estudiantes acercarse a la realidad laboral desde dentro de una administración pública y conocer el valor del servicio público”, destaca Peña.

El Ayuntamiento de Telde y el Colegio Claret refuerzan su compromiso con la formación práctica de los jóvenes, fomentando el conocimiento del entorno laboral y la orientación académica y profesional del alumnado.

Esta nota de prensa ha sido escrita por los propios alumnos, bajo la supervisión del responsable del Gabinete de Prensa del Ayuntamiento de Telde.