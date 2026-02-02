Muros destrozados, toallitas y restos fecales: los vecinos de Bahía Mar denuncian el abandono del acceso a la playa de San Borondón en Telde

Muros destrozados, tapas de alcantarilla oxidadas, desprendimientos de rocas y restos de toallitas y excrementos secos protagonizan el acceso desde la zona residencial Bahía Mar hasta la avenida de la playa de San Borondón, en el barrio de La Garita, en Telde. Esta imagen de deterioro está muy lejos de ser reciente, ya que este paso hacia la costa municipal permanece cerrado desde hace más de 15 años tras los desprendimientos de rocas en la avenida, según denunciaron este lunes vecinos de la zona. Este vallado no solo ha aislado el acceso peatonal, sino que también ha supuesto el abandono de las labores de limpieza, mantenimiento y rehabilitación por parte de los operarios del Ayuntamiento.

Esta situación contrasta con la que se vivía hace alrededor de tres décadas, cuando el Hotel Bahía Mar funcionaba como uno de los principales núcleos turísticos de la zona. Inaugurado en 1991, fue uno de los complejos hoteleros de mayor envergadura situados en un enclave estratégico y próximo al aeropuerto, lo que convirtió este tramo de la costa en uno de los más transitados por visitantes procedentes de distintos países europeos. Una década después de su apertura el hotel fue reconvertido en un edificio de apartamentos privados, pero el dinamismo y el cuidado del entorno que marcaron aquella etapa nunca volvieron a ser los mismos.

Toallitas por el paseo de la playa / José Carlos Guerra

Los vecinos de la zona residencial de Bahía Mar llevan desde la adquisición de sus apartamentos sin disponer de un paseo de acceso directo a la playa, una carencia a la que en los últimos años se han sumado reiterados problemas en la red de saneamiento municipal. Cuando las lluvias son más intensas, las alcantarillas situadas al final de la calle en donde está ubicado el residencial comienzan a rebosar y expulsan toallitas y restos fecales debido a frecuentes atascos en el desagüe de las aguas residuales.

Óxido y agujeros en las tapas de las alcantarillas

José Miguel Gonzalo, propietario de uno de los apartamentos del residencial, aseguró este lunes que cada mañana acuden operarios a desatascar el desagüe de aguas fecales situado junto al edificio para evitar que las toallitas vuelvan a taponar el conducto. Sin embargo explicó que cada episodio de lluvias intensas provoca que el problema se repita, incrementándose la acumulación de residuos en los alrededores de la playa, donde muchas de estas toallitas llevan cerca de un año. «Hubo un reventón, salieron todas por la tapa de la alcantarilla y nadie vino a limpiar», recalcó el vecino.

Barrotes del muro de la playa deteriorados. / José Carlos Guerra

A estos problemas se suma el avanzado estado de óxido y deterioro de las tapas de las arquetas que recorren la acera entre el residencial y las distintas propiedades colindantes, muchas de ellas parcialmente abiertas o incluso agujereadas, lo que supone un riesgo añadido para vecinos y peatones que transitan por la zona ante la posibilidad de caídas y accidentes. A ello se añaden tambiém los desprendimientos de rocas registrados en el entorno que, tras las condiciones meteorológicas adversas de los últimos meses, han quedado en la vía y obstaculizan el paso de los vehículos.

El dique destrozado y peligro para turistas

Gonzalo aseguró este lunes que los vecinos han trasladado en múltiples ocasiones sus quejas al Consistorio, pero no han recibido respuesta alguna. Según explican, los operarios de limpieza acuden y realizan las labores hasta el vallado, pero no continúan con las tareas más allá de esa zona. Además el vecino recalcó que el dique de la playa lleva varios años roto, lo que también ha supuesto otro riesgo para los turistas que ocupan los apartamentos de temporada en la zona y que no concen las mareas del litoral de Telde.

José Manuel, otro de los residentes, asegura no recordar haber visto el paseo de la playa abierto desde que vive en la zona y apenas tiene recuerdos de operarios realizando labores de limpieza en el entorno. Muchos vecinos que quieren disfrutar de la playa o dar un paseo, al no poder transitar por la avenida peatonal, optan por cruzar la arena hasta la playa de Palos, ubicada junto a San Borondón y con un mejor mantenimiento. «Eso lleva así de mal ya mucho tiempo, ya no recuerdo ni cuánto», señaló.

Esta situación, prolongada en el tiempo, ha obligado tanto a los residentes habituales como a los turistas que eligen esta zona residencial para sus vacaciones a desplazarse en coche a otros puntos del municipio o a trasladarse a playas situadas más al sur de la isla para disfrutar de un día caluroso de verano o dar un paseo por la avenida. «Cuando alquilan un apartamento aquí, la imagen que perciben es la de un paseo y una playa en buen estado, pero al llegar se encuentran con una realidad muy diferente y quedan descontentos», manifestó Gonzalo.