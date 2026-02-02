Telde pone en marcha en Caserones y Jinámar el mayor plan de asfaltado

El Ayuntamiento de Telde ha puesto en marcha este lunes el mayor plan de asfaltado del municipio, que ha comenzado por el barrio de Caserones. Esta actuación permitirá mejorar más de 120 calles y se ejecutará de manera simultánea en Caserones y Jinámar, y agilizará los trabajos y beneficiará tanto a peatones como a conductores. Con una inversión de 3,8 millones de euros financiada por fondos Fdecan, el plan contempla la repavimentación de las calles, la mejora de la señalización y diversas medidas para reforzar la seguridad vial.

El proyecto se desarrolla en dos lotes: el Lote 1, adjudicado a Lopesan Asfaltos y Construcciones, intervendrá en Caserones, Anzofé, Alfambra, Norte y Plaza de Hoya Aguedita; mientras que el Lote 2, a cargo de la UTE Asfaltos Tívoli – Hermanos García Álamo, actuará en Jinámar y otras zonas previstas en la planificación.

Iván Sánchez, concejal de Vías y Obras, destacó que este plan forma parte de una estrategia integral para mejorar unas 400 calles durante el presente mandato. Por su parte, el alcalde Juan Antonio Peña señaló que se trata de “un plan histórico que mejorará de forma real la seguridad, la accesibilidad y la calidad de vida de los vecinos”.