Telde será escenario de parte del rodaje de la película 'Leones en Invierno' con José Coronado, Luis Zahera y Najwa Nimri

La isla de Gran Canaria volverá a situarse en el foco de la industria audiovisual con el inicio, en las próximas semanas, del rodaje de la película Leones en Invierno. Se trata de un thriller dramático dirigido por el cineasta catalán Albert Pintó, en el que el municipio de Telde tendrá un papel relevante como uno de los escenarios principales de la producción.

Diversos espacios emblemáticos de la ciudad servirán como localizaciones para esta película, contribuyendo a mostrar la variedad paisajística y urbana del municipio. La elección de Telde refuerza la tendencia de las Islas Canarias como destino habitual para rodajes nacionales e internacionales, gracias a su clima, infraestructuras y diversidad de escenarios.

Coordinación entre el Ayuntamiento y las productoras

Con motivo de este rodaje, la concejala de Desarrollo Local, Comercio y Pymes del Ayuntamiento de Telde, Nayra Navarro, mantuvo una reunión de coordinación con representantes de las productoras Bowfinger International Pictures y Esto También Pasará, responsables del proyecto cinematográfico.

El encuentro permitió abordar aspectos clave relacionados con la organización y logística del rodaje, así como la tramitación de permisos, la gestión de localizaciones y la coordinación de servicios municipales. Desde el consistorio se ha trasladado la disposición a colaborar para facilitar el desarrollo de la producción, garantizando al mismo tiempo el normal funcionamiento de la ciudad.

Un reparto destacado del cine español

Leones en Invierno contará con un reparto de reconocido prestigio, integrado por nombres muy conocidos del panorama audiovisual. Entre los intérpretes confirmados se encuentran José Coronado, Luis Callejo, Inma Cuesta, Irene Escolar, Luis Zahera, Najwa Nimri, Jordi Mollá y Nicolás Furtado, entre otros.

La participación de estos actores y actrices subraya la relevancia mediática y cultural de la producción, que se perfila como una de las propuestas más destacadas del cine español reciente.

Albert Pintó, un director con proyección internacional

El proyecto está liderado por Albert Pintó, uno de los directores españoles más reconocidos de su generación. Su trayectoria incluye trabajos de gran repercusión como Nowhere, La Casa de Papel o Sky Rojo, producciones que han alcanzado una amplia difusión tanto a nivel nacional como internacional.

En esta nueva película, Pintó aporta una mirada contemporánea e intensa, característica de su filmografía, con una narrativa que busca conectar con el público a través de una historia de alto impacto emocional.

Impacto cultural y proyección exterior de Telde

Desde el Ayuntamiento de Telde se valora de forma positiva la elección del municipio como escenario de este rodaje, al considerar que supone una oportunidad de proyección exterior y de consolidación de la ciudad como enclave atractivo para la industria audiovisual. Además del impacto cultural, este tipo de producciones suele generar actividad económica indirecta vinculada a servicios locales.