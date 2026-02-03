Muere Santiago Pulido Santana, ‘Tito Pulido’, referente del periodismo gráfico en Telde

El periodismo local de Telde despide este martes a una de sus figuras más queridas y reconocibles. Santiago Pulido Santana, conocido popularmente como Tito Pulido, ha fallecido esta madrugada en el centro hospitalario donde permanecía ingresado desde hacía varias semanas, informa Telde Actualidad.

Durante cerca de diez años, Tito Pulido fue el principal referente gráfico de Telde Actualidad, cubriendo de manera altruista la actualidad política, cultural, social y festiva del municipio. Autodidacta y de perfil discreto, entendió la fotografía como una forma de servicio público, siempre desde el respeto a los protagonistas y a los lectores, resalta el citado medio de comunicación teldense, que cumple 21 años.

Su cámara estuvo presente en plenos municipales, actos institucionales, eventos culturales y celebraciones populares, creando un archivo visual de gran valor histórico que hoy forma parte de la memoria colectiva de Telde. Nunca buscó protagonismo ni compensación económica; su compromiso estuvo guiado por la lealtad al medio y el amor por su ciudad.

El fotógrafo de la calle y de los Carnavales

Si hubo un espacio donde Tito Pulido se sentía especialmente cómodo era la calle, recuerda Telde Actualidad. Allí desarrolló una mirada cercana y humana, capaz de captar la esencia de la vida cotidiana. Dentro de ese universo, la Cabalgata de los Carnavales de Telde ocupó un lugar destacado en su trayectoria.

Año tras año, su presencia se volvió inseparable de esta cita festiva. Cámara en mano y con una sonrisa constante, supo inmortalizar escenas que aún hoy siguen presentes en la memoria emocional de vecinos y participantes. Su trabajo fue ampliamente reconocido tanto por los protagonistas de las fiestas como por compañeros del ámbito periodístico.

Una retirada forzada por la salud

Con el paso del tiempo, los problemas de salud y la edad le obligaron a abandonar la actividad diaria del periodismo gráfico. No obstante, su vínculo con Telde Actualidad se mantuvo intacto. Su nombre continuó siendo una referencia habitual y sus reportajes siguen siendo recordados con cariño por distintas generaciones de lectores.

Condolencias de NC Telde

Nueva Canarias Telde ha expresado públicamente su profundo pesar por el fallecimiento de Tito Pulido, reportero gráfico cuya trayectoria dejó una huella destacada en la historia reciente de la información local del municipio. La formación política ha querido sumarse así a las numerosas muestras de reconocimiento y condolencia que se han producido tras conocerse su muerte.

En su comunicado, Nueva Canarias Telde subraya que Tito Pulido fue mucho más que un profesional de la imagen. Durante años, su trabajo contribuyó de manera decisiva a construir la identidad visual de la actualidad informativa del municipio, convirtiéndose en un rostro habitual en actos sociales, culturales, políticos y festivos.

Su labor se caracterizó por una mirada cercana y humana, capaz de reflejar la realidad cotidiana de Telde con sensibilidad y respeto. Cada fotografía, señalan desde la organización, se transformaba en un testimonio fiel de la vida social del municipio, aportando valor documental y memoria colectiva.

Cercanía y calidad humana

Más allá de su faceta profesional, Nueva Canarias Telde destaca especialmente la calidad humana de Tito Pulido. Su trato cercano, su amabilidad y su actitud respetuosa marcaron la relación con compañeros de profesión, representantes públicos, colectivos sociales y ciudadanía en general.

Para la organización nacionalista, su presencia en actos y convocatorias siempre fue sinónimo de educación, discreción y profesionalidad, valores que, según subrayan, hablaban por sí solos de su forma de entender el periodismo y la convivencia en el ámbito local.

Una década de compromiso con Telde

El comunicado recuerda que, durante casi una década, Tito Pulido supo captar la esencia del municipio a través de su cámara, dejando un archivo gráfico de gran valor para comprender la evolución social y cultural de Telde. Su compromiso con la información local y su disposición permanente para colaborar con distintos colectivos y entidades forman parte de un legado que permanece vigente.

Desde Nueva Canarias Telde se reconoce que su aportación va más allá de las imágenes publicadas, ya que contribuyó a fortalecer el papel del periodismo de proximidad, fundamental para la transparencia, la participación ciudadana y la cohesión social.

Finalmente, la organización ha trasladado su cariño y solidaridad a la familia, amistades y compañeros de Tito Pulido, destacando que su legado seguirá presente en la memoria colectiva del municipio y en cada una de las imágenes que dejó como testimonio de su trabajo.