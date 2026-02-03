El polígono de Maipez en Telde renueva pavimentos y refuerza la seguridad con un nuevo muro de contención

El presidente del Cabildo de Gran Canaria, Antonio Morales, inauguró este martes las obras de muro de contención y acondicionamiento viario en el polígono industrial de Maipez y Lomo La Francia I, unidos bajo el Ente de Conservación Mafraeco. La inversión, que asciende a 668.000 euros, busca reforzar la seguridad, la accesibilidad y la funcionalidad de este espacio productivo en Telde.

Los trabajos han incluido la construcción de un muro de contención en la calle Secretario Espino, así como la repavimentación y renovación de la señalización del polígono, lo que permitirá una circulación más ordenada y un entorno más seguro para empresas, trabajadores y proveedores. Morales destacó que la intervención mejora directamente la actividad diaria de empresarios y trabajadores, reforzando las condiciones necesarias para el desarrollo económico y el empleo en la zona.

Esta actuación forma parte de una estrategia sostenida de modernización del suelo industrial en Gran Canaria, con una inversión de más de 25 millones de euros en toda la isla, y más de 10,6 millones en Telde entre 2017 y 2025, destinada a mejorar seguridad, movilidad y competitividad en los polígonos.

Joaquín Roldán, presidente del polígono, agradeció el esfuerzo del Cabildo y señaló que las obras están "transformando un espacio que antes parecía un campo de batalla". Por su parte, Juan Carlos Betancor, secretario general de Femepa, destacó que la mejora del viario y de la señalización "incrementa la seguridad y la competitividad", favoreciendo la actividad empresarial y el crecimiento económico.

Con esta intervención, el Cabildo de Gran Canaria continúa avanzando en la mejora de espacios industriales como soporte de la economía y el empleo y replica esfuerzos en las Zonas Comerciales Abiertas, donde se han invertido otros 25 millones de euros para modernizar el espacio comercial de toda la isla.