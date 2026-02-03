Así será el aparcamiento de San Gregorio en Telde: 779 plazas y un área pública en la cubierta

El aparcamiento subterráneo de San Gregorio, en Telde, está a punto de renacer tras más de dos décadas cerrado. El Ayuntamiento ya cuenta con el proyecto de rehabilitación del espacio, que incluirá 779 plazas de estacionamiento y una nueva entrada para mejorar la movilidad. Hasta ahora el aparcamiento solo contaba con un único acceso. Además, también tendrá 24 estacionamientos para personas con movilidad reducida y otros 45 para motocicletas. En total, la superficie del aparcamiento abarcará un espacio de casi 24.000 metros cuadrados.

El proyecto también incorpora sistemas modernos de extracción de humo y tecnología eficiente de bajo consumo, lo que garantiza tanto la seguridad de los usuarios como la sostenibilidad del espacio. A su vez, también contará con puntos de carga eléctrica y un propio centro de transformación de media tensión. Además, sobre el aparcamiento se levantará una plaza de 8.000 metros cuadrados que servirá de techo y se convertirá en un nuevo punto de encuentro para los vecinos. El Consistorio ya cuenta con el proyecto de la primera fase de esta intervención, que busca dotar al barrio de San Gregorio de un espacio funcional y atractivo.

Una plaza que una San Gregorio, San Francisco y San Juan

La nueva plaza funcionará como nexo entre tres barrios de Telde —San Gregorio, San Francisco y San Juan— y se perfila como un espacio que no solo servirá como punto de encuentro para los vecinos, sino que también contribuirá a integrar los tres barrios, que hasta ahora estaban más aislados debido a que la Avenida del Cabildo pasa por el medio. «El objetivo es mejorar la fluidez y la comodidad», explicó el concejal de Infraestructura y Vivienda, Iván Sánchez, quien añadió que estos trabajos «no solo buscan resolver la problemática del aparcamiento en la ciudad, sino también superar un obstáculo histórico: la barrera que separa los núcleos de población y dificulta la comunicación entre los distintos barrios».

Con la aprobación del proyecto para la primera fase de las obras de la plaza se busca dotar el espacio de pavimento y acondicionarlo para su uso inicial. En las fases posteriores se prevé completar la plaza con mobiliario urbano, para hacerla más funcional y acogedora. Será entonces cuando se instalen pérgolas, bancos, zonas de sombra y áreas verdes. De esta forma se intentará recuperar poco a poco las zonas de vegetación, uno de los atractivos que la ciudad quiere devolver a los ciudadanos.

La obra, que está prevista para ser licitada en los próximos meses, tiene un presupuesto total de 4,3 millones de euros, de los cuales 3.595.000 euros proceden de una subvención nominativa concedida por el Cabildo de Gran Canaria, a través de la Consejería de Cooperación Institucional.

Estos trabajos se suman a otros proyectos ya en marcha, como la urbanización de Arauz y la avenida de la Playa de Melenara, así como a nuevas intervenciones que comenzarán en breve, todas orientadas a hacer la ciudad más cómoda y accesible. «Todas las obras en su conjunto tienen un sentido: que la ciudad sea más fácil de aparcar, más cómoda y que los vecinos no sientan la necesidad de mudarse por estos motivos», recalcó el regidor.