Los octogenarios Armando y Luisa se desesperan: la obstrucción de una tubería provoca 'lluvias' en su negocio en Telde

Cuando las raíces de los árboles entran por las tuberías, el agua les sale por el techo. Tres meses de inundaciones, material tirado a la basura y desesperación envuelven cada día a Luisa Herrera y Armando Robaina, los propietarios octogenarios de un pequeño negocio familiar de arte y enmarcado de cuadros ubicado en la Avenida del Cabildo, en Telde. Las raíces de los árboles plantados en las inmediaciones del local han terminado por taponar las tuberías, lo que ha provocado que cada vez que llueve, el agua se desborde y caiga sin control desde el techo del establecimiento. Este problema ha transformado el interior del negocio en una trampa constante de humedad y daños.

Desde entonces, la escena en la entrada del local resulta tan insólita como desesperante: una piscina improvisada, mangueras extendidas hasta la calle y una bomba que funciona cada vez que empieza a llover para evacuar el agua y evitar que el comercio quede completamente anegado. Mientras tanto, los propietarios asisten con muchísima impotencia y desesperación al deterioro de su medio de vida y, además, esperan una solución que ponga fin a esta situación que se ha alargado durante varios meses.

El techo del local tras el incidente. / LP/DLP

La pareja lleva más de 20 años al frente del negocio, un comercio de referencia y conocido por los vecinos de la zona. Entre sus paredes no solo se guarda mercancía, sino media vida: recuerdos, esfuerzo y el sustento de la economía familiar. Además de vender pinturas, pinceles y lienzos, el local alberga un pequeño taller de enmarcado de cuadros donde pasan la mayor parte de la semana y comparten una pasión que ha unido a la familia durante décadas.

Pérdidas materiales y económicas

Sin embargo, el interior del establecimiento poco se parece ya a lo que fue. Los estragos del agua han obligado a deshacerse de numerosos muebles, el techo amenaza con venirse abajo y los stands que antes exhibían material artístico hoy permanecen vacíos. «Hemos tenido que tirar a la basura la gran mayoría de las cosas y, cuando llueve mucho, nos vemos obligados a cerrar el local por miedo a que los clientes resbalen con tanta agua y se caigan», explicó este miércoles Luisa Herrera, con la voz quebrada y el rostro marcado por la desesperación.

Cuando el agua comenzó a filtrarse por el techo del establecimiento, los propietarios se pusieron en contacto con la presidenta de la comunidad del edificio en el que se ubica el negocio. Desde la aseguradora les comunicaron que los daños no estaban cubiertos por la póliza contratada, ya que se trataba de una incidencia cuya solución correspondía al ámbito municipal. No obstante, fueron los operarios del seguro de la comunidad quienes extrajeron de las tuberías varios trozos de raíces y confirmaron que este podría ser uno de los orígenes del problema.

El local tras las lluvias. / LP/DLP

No obstante, tras este primer episodio volvió a llover y la escena se repitió. Es más, los operarios de la aseguradora comprobaron que la fuerza y la presión del agua provocadas por el taponamiento habían sido tales que una de las tuberías llegó a desprenderse. Ante esta situación y al constatar que la aseguradora privada ya no tenía competencias para actuar, los propietarios decidieron ponerse en contacto con el Ayuntamiento de Telde. «Unos nos dicen que es competencia de la Concejalía de Aguas, otros que corresponde a Parques y Jardines y otros a Urbanismo, pero aquí nadie nos soluciona el problema», recalcó Herrera.

Miedo y desesperación

Mientras tanto, Armando y Luisa se levantan cada día con el temor constante de que vuelva a llover. «Hemos ido al Ayuntamiento, hemos hablado con los responsables de las áreas, con la presidenta de la comunidad y ya no sabemos qué más hacer, estamos desesperados», recalcó ella mientras mostraba, uno a uno, los escritos registrados en el Consistorio y varias fotografías impresas en papel que documentan los desperfectos ocasionados por esta situación.

Este periódico se ha puesto en contacto con el Ayuntamiento de Telde, desde donde confirman que ya existe un expediente abierto desde la Concejalía de Aguas y que, por su parte, Parques y Jardines ha emitido una orden para retirar nuevos restos de raíces de las tuberías afectadas.

Además, los propietarios del local insisten en que su preocupación no se limita únicamente a la reparación de la incidencia, sino también a la necesidad de que se les compense por todo el material perdido. «Cuando comenzó este problema tuvimos que llamar a la empresa encargada del transporte de los materiales para que los devolvieran al punto de partida, pero ese traslado también lo hemos tenido que pagar nosotros», argumentó Herrera.

A esta situación se suma un nuevo golpe a la economía familiar: la pérdida de confianza de los proveedores. Según explicó, la mercancía que antes abonaban de forma trimestral ahora deben pagarla al contado, lo que supone un desajuste económico para ellos. «Nos dicen que después de esta incidencia no se fían de que podamos llevar las cuentas al día», ratificó.