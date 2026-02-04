Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Programa Carnaval de Las Palmas G.C.Tercera fase murgas Las PalmasBaliza V16Tasa de basuras LPGCFestivos trabajadoresJeffrey Epstein ULLDany Ramos, en Hollywood
instagramlinkedin

Detienen a un policía nacional de Telde y a siete personas más en una trama de criptomonedas y tráfico de drogas

Los investigadores han hallado sustancias estupefacientes en el domicilio del agente durante los registros domiciliarios practicados

Los juzgados de Telde en una imagen de archivo.

Los juzgados de Telde en una imagen de archivo. / La Provincia

Benyara Machinea

Benyara Machinea

Las Palmas de Gran Canaria

Un agente de la Policía Nacional de Telde ha sido detenido junto a otras siete personas vinculadas a una red de criptomonedas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales en Canarias.

La investigación, que ha recaído en la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, ha implicado entradas y registros en numerosos domicilios de la isla de Gran Canaria.

Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de origen marroquí, serbio y ruso. Las pesquisas partieron de una actividad sospechosa de movimientos de criptomonedas y, a raíz de las diligencias practicadas, se encontraron diversas cantidades de droga en la vivienda del policía.

Noticias relacionadas y más

Pase a disposición judicial

Está previsto que la magistrada instructora, María López Vázquez, tome declaración a los sospechosos este jueves y decida si adopta alguna medida privativa de libertad a raíz de los indicios que figuran en la causa, que se encuentra bajo secreto. 

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Todos los barrios de Las Palmas de Gran Canaria por donde pasará el punto limpio móvil en febrero
  2. Habla la madre de Yeremay Hernández: 'Si el sábado le marca a la UD Las Palmas lo celebramos toda la familia
  3. La Aemet avisa de lluvias y rachas de viento muy fuertes este jueves en Gran Canaria
  4. La humedad nos come': Las lluvias agravan la situación de unas viviendas en La Isleta a la espera de su reforma
  5. El pronóstico de la Aemet para el miércoles en Canarias: lluvias de madrugada y tiempo más estable a partir del mediodía
  6. ¿La borrasca Joseph afectará a Canarias?: la Aemet actualiza su pronóstico del tiempo en Canarias de este lunes
  7. ¿Se suspenden las cabalgatas de Reyes en Gran Canaria? Esto es lo que dicen los ayuntamientos tras la lluvia
  8. Guanarteme, Alcaravaneras y Escaleritas: los siguientes barrios a asfaltar en Las Palmas de Gran Canaria

Detienen a un policía nacional de Telde y a siete personas más en una trama de criptomonedas y tráfico de drogas

Exitoso Curso de Copiloto en Orvecame Taco

Exitoso Curso de Copiloto en Orvecame Taco

Salvador Santana, pregonero del Carnaval de Telde: historia y tradición en las fiestas locales

Salvador Santana, pregonero del Carnaval de Telde: historia y tradición en las fiestas locales

Así será el aparcamiento de San Gregorio en Telde: 779 plazas y un área pública en la cubierta

Así será el aparcamiento de San Gregorio en Telde: 779 plazas y un área pública en la cubierta

El polígono de Maipez en Telde renueva pavimentos y refuerza la seguridad con un nuevo muro de contención

El polígono de Maipez en Telde renueva pavimentos y refuerza la seguridad con un nuevo muro de contención

Muere Santiago Pulido Santana, ‘Tito Pulido’, referente del periodismo gráfico en Telde

Muere Santiago Pulido Santana, ‘Tito Pulido’, referente del periodismo gráfico en Telde

Telde pone en marcha en Caserones y Jinámar el mayor plan de asfaltado

Telde pone en marcha en Caserones y Jinámar el mayor plan de asfaltado

Muros destrozados, toallitas y restos fecales: los vecinos de Bahía Mar denuncian el abandono del acceso a la playa de San Borondón en Telde

Muros destrozados, toallitas y restos fecales: los vecinos de Bahía Mar denuncian el abandono del acceso a la playa de San Borondón en Telde
Tracking Pixel Contents