Detienen a un policía nacional de Telde y a siete personas más en una trama de criptomonedas y tráfico de drogas

Un agente de la Policía Nacional de Telde ha sido detenido junto a otras siete personas vinculadas a una red de criptomonedas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales en Canarias.

La investigación, que ha recaído en la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, ha implicado entradas y registros en numerosos domicilios de la isla de Gran Canaria.

Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de origen marroquí, serbio y ruso. Las pesquisas partieron de una actividad sospechosa de movimientos de criptomonedas y, a raíz de las diligencias practicadas, se encontraron diversas cantidades de droga en la vivienda del policía.

Pase a disposición judicial

Está previsto que la magistrada instructora, María López Vázquez, tome declaración a los sospechosos este jueves y decida si adopta alguna medida privativa de libertad a raíz de los indicios que figuran en la causa, que se encuentra bajo secreto.