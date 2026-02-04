Detienen a un policía nacional de Telde y a siete personas más en una trama de criptomonedas y tráfico de drogas
Los investigadores han hallado sustancias estupefacientes en el domicilio del agente durante los registros domiciliarios practicados
Un agente de la Policía Nacional de Telde ha sido detenido junto a otras siete personas vinculadas a una red de criptomonedas, tráfico de drogas y blanqueo de capitales en Canarias.
La investigación, que ha recaído en la plaza número 1 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Telde, ha implicado entradas y registros en numerosos domicilios de la isla de Gran Canaria.
Entre los detenidos se encuentran ciudadanos de origen marroquí, serbio y ruso. Las pesquisas partieron de una actividad sospechosa de movimientos de criptomonedas y, a raíz de las diligencias practicadas, se encontraron diversas cantidades de droga en la vivienda del policía.
Pase a disposición judicial
Está previsto que la magistrada instructora, María López Vázquez, tome declaración a los sospechosos este jueves y decida si adopta alguna medida privativa de libertad a raíz de los indicios que figuran en la causa, que se encuentra bajo secreto.
