Exitoso Curso de Copiloto en Orvecame Taco

FSC, en su afán de potenciar la formación y el aprendizaje de todos los alumnos inscritos en la completísima 14º edición del Curso de Copiloto de Rally del que tanto novatos como experimentados pudieron sacar el máximo provecho posible a la magistral másterclass impartida por el experimento gran instructor Jesús Valido, en donde los cursillistas se fueron con la gran lección bien aprendida.

La gran acogida y expectación que generó la nueva edición del Curso de Copiloto, organizado por FSC, no defraudo a nadie. La jornada formativa comenzaba a la hora prevista, y ahí nuevamente, Jesús Valido, comenzó a detallar y a describir sus enseñanzas y toda su sabiduría en el copilotaje.

La experiencia es un grado y Jesús Valido, se desenvolvió como pez en el agua con su fenomenal sapiencia y en donde todos los alumnos iban aprendiendo al pie de la letra como no podía ser de otra forma y manera para en un presente futuro más próximo debutar y hacerlo lo mejor posible como bien se les explicó y los que tenían experiencia pues mejorando en todo lo posible para comenzar un nueva temporada mejorando en todo lo posible.

Una vez terminaba Jesús Valido, la primera hora y media de clase, comenzaba Francisco Javier Ardá, Comisario Técnico a impartir su extraordinaria másterclass sobre la seguridad de los coches de competición para que cumplan estrictamente las normas de seguridad y especificaciones reglamentarias. Cómo jaula antivuelco, arneses, sillones, sistemas de extinción, depósito de combustible. Su labor, es fundamental antes y durante el rally, porque asegura la integridad del piloto y copiloto junto con la conformidad técnica.

Los alumnos muy atentos a todo lo que comentaba Francisco Javier Ardá, y Jesús Valido dos grandes maestros que deleitaron con su másterclass a todos los presentes incluso al CEO de FSC. Aprender de Valido y Ardá, son palabras mayores, aseguraban los cursillistas. Todos los alumnos de principio a fin concentrados en sus anotaciones, en la sala de la sede de Orvecame Taco en La Laguna, participan activamente, y preguntan una y otra vez todas las dudas y curiosidades que tenían en la jornada del pasado sábado 31 de enero.

Al mediodía se realizaba un descanso para que los alumnos degustaran un aperitivo por gentileza de Catering Fermín, con su director general a la cabeza Fermín Mesa, quién tenía la cortesía de traer desde el norte de Tenerife el tentempié para todos los presentes. Desde FSC, con estas pequeñas líneas, letras y palabras les queremos agradecer muy mucho su colaboración y su aporte a esta nueva edición de dicho curso.

También queremos agradecer al programa Sobre Ruedas RTV con su director general a la cabeza Cecilio Delgado, su presencia y que se hicieran eco del Curso de Copiloto en su medio de comunicación así como a darle más visibilidad para próxima futuras ediciones para que todo aquel que pueda estar interesado se inscriba.

"La verdad verdaderamente es estupendo y maravilloso ver que, edición tras edición, casi se cubren las plazas y que la gente tiene tanto interés. Este curso, el anterior en Gran Canaria y él próximo en Lanzarote es una gran oportunidad súper muy buena para aprender cuestiones básicas como la aplicación y utilización de un anuario, la utilización de reglamento, CDI, las claves de los controles horarios y cómo interpretar el 'roadbook' el carnet de ruta", cuenta él Comité Organizador de FSC.

"Siempre se aprenden pequeños detalles y pequeñas cosas nuevas que perfeccionan la formación de cada alumno"

Para desarrollar está catorce edición, FSC contaba con el inestimable apoyo y la fiel colaboración de Orvecame, Cicar, Hotel Miramar y la Familia Cabrera Medina.