Éxito en el taller de escritura creativa para docentes 'Formadores de Imaginación'

La ciudad de Telde da un paso decisivo en el fomento de la literatura desde la base con la inauguración del taller Formadores de Imaginación: Escritura Creativa para el Aula. La iniciativa, que cuenta con la prestigiosa escritora Amaya Blanco como ponente, ha arrancado con un éxito rotundo de convocatoria, logrando completar la totalidad de las plazas disponibles.

Este taller se lleva a cabo como una pieza fundamental de las actividades complementarias del II Certamen Literario Escolar Saulo Torón, que se desarrollan en la biblioteca municipal de Telde que lleva su mismo nombre. Su puesta en marcha es el resultado de una estrecha colaboración entre la Concejalía de Cultura, la empresa de gestión municipal GESTEL, la red de Bibliotecas Municipales y el Centro del Profesorado (CEP) de Telde.

Éxito de participación y unidad institucional

La respuesta de la comunidad educativa y cultural ha sido excepcional. Los asistentes, que han cubierto el cupo máximo de la formación, provienen tanto del ámbito docente vinculado al CEP de Telde como del entorno de las Bibliotecas Municipales, lo que garantiza un impacto transversal en las aulas y en los espacios de lectura de la ciudad.

Durante el acto de apertura, el coordinador del II Certamen Literario Escolar Saulo Torón dio la bienvenida a los participantes y aprovechó la ocasión para agradecer formalmente la implicación de todas las entidades colaboradoras. En su intervención, subrayó que este tipo de alianzas son vitales para el ecosistema cultural del municipio.

"La consolidación de estas buenas prácticas es esencial para el desarrollo de nuestra cultura. Al dotar a los formadores de nuevas herramientas creativas, estamos asegurando que el legado de Saulo Torón viva en las nuevas generaciones", señaló el coordinador.

Escritura creativa como herramienta pedagógica

Bajo la guía de Amaya Blanco, los participantes explorarán dinámicas innovadoras para desmitificar el proceso de escritura y convertirlo en una actividad atractiva para el alumnado. El taller busca que los docentes no solo enseñen gramática, sino que se conviertan en verdaderos guías de la imaginación, facilitando que los jóvenes teldenses encuentren su propia voz literaria.

Con este taller, el Certamen Literario Escolar Saulo Torón reafirma su vocación de ser mucho más que un concurso: se posiciona como un programa de dinamización cultural y educativa que une a instituciones, profesionales y estudiantes bajo el objetivo común de potenciar el talento local.