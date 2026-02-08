El surrealismo fantástico llega a Telde con una exposición de fotos
La muestra se podrá visitar hasta el día 28 de febrero 17 autores exhiben sus trabajos que recorren la libertad creativa y lo simbólico
El Teatro Municipal Juan Ramón Jiménez de Telde se convierte este mes en escenario de la imaginación con Surrealismo fantástico, la nueva exposición de la asociación fotográfica Enfoques, que invita al espectador a adentrarse en un universo donde la realidad se distorsiona y lo imposible cobra forma a través de la imagen.
La muestra podrá visitarse del 6 al 28 de febrero y permanecerá abierta al público en horario de mañana y tarde, ofreciendo un recorrido visual marcado por lo onírico, lo simbólico y la libertad creativa.
La exposición reúne el trabajo de diecisiete autores y autoras que, desde lenguajes y estilos diversos, exploran el surrealismo como una de las herramienta de expresión fotográfica.
Surrealismo fantástico es también una apuesta por el tejido cultural local y el trabajo colectivo. La iniciativa cuenta con el respaldo del Círculo Cultural de Telde, entidad estrechamente vinculada a Enfoques, y del Ayuntamiento de Telde, a través de la Concejalía de Cultura y la empresa municipal Gestel.
