Telde

El centro comercial El Barco en La Garita abrirá antes del verano tras más de 20 años cerrado

Dos empresas hosteleras se han interesado por los locales del inmueble que permanece a la espera de la conexión eléctrica de Endesa

Fachada del centro comercial El Barco, en La Garita, tras su reforma

Fachada del centro comercial El Barco, en La Garita, tras su reforma / LP/DLP

Elena Montesdeoca

Elena Montesdeoca

Las Palmas de Gran Canaria

El centro comercial El Barco, situado al pie de la playa de La Garita, se prepara para su reapertura prevista antes del próximo verano, tras más de dos décadas cerrado. Dos empresas de hostelería han mostrado interés en alquilar locales del centro y se espera que durante el próximo mes comiencen a aparecer en la fachada los nombres de los comercios que abrirán próximamente. La fecha de apertura, sin embargo, dependerá de la conexión eléctrica que está a cargo de Endesa, ya que hasta ahora el edificio solo cuenta con luz de obra.

La compra del edificio se materializó en 2023 y desde entonces ha continuado cerrado. Ahora, tres años más tarde, el centro comercial El Barco luce un lavado de cara tras las obras de rehabilitación que han renovado tanto su fachada como el interior. No obstante, el cartel de la inmobiliaria encargada del alquiler de los locales aún permanece en la que será la entrada principal ya que aunque dos negocios hosteleros han mostrado interés, todavía quedan cuatro locales disponibles para futuros arrendamientos.

Ángel Medina, uno de los propietarios del edificio, recalcó que aún no puede revelar los nombres de las empresas que probablemente ocuparán algunos locales del centro, aunque aseguró que se tratará de ofertas novedosas. "Nuestro objetivo es que los establecimientos de hostelería y restauración en El Barco ofrezcan algo distinto a lo que hay en el exterior, creando una propuesta variada que no se solape entre sí", subrayó. Algunas de las opciones que se barajan son un local de café de especialidad y un restaurante de carne de calidad.

Sin red eléctrica y con personal de limpieza

Aunque los propietarios esperan que dentro de un mes comiencen a aparecer los carteles con los nombres de los primeros establecimientos, reconocen que esto no depende únicamente de ellos. Hasta ahora el edificio no cuenta con red eléctrica, por lo que están a la espera de que Endesa realice la conexión eléctrica para poder avanzar con la reapertura, al menos de los primeros locales. Hasta la fecha la única luz disponible en El Barco ha sido la de obra.

"Somos los primeros interesados en que los locales se ocupen, porque los espacios cerrados se van deteriorando poco a poco. Ahora vamos a contratar a una persona para que se encargue de la limpieza y el mantenimiento de la zona hasta que se firmen los contratos de alquiler y comience a haber más movimiento", detalló Medina, quien también recalcó que buscan hacer algo especial en este centro comercial. "Queremos que lleguen empresas con cierto prestigio y calidad, que hasta ahora no tenemos en Telde", manifestó.

Noticias relacionadas y más

El propietario del edificio subrayó que la intención es que en los próximos meses El Barco se convierta en un punto de atracción para los ciudadanos, tanto de Telde como de otros municipios, con especial énfasis en la capital, situada a 15 minutos en coche. La idea es que los habitantes se desplacen hasta el centro comercial para disfrutar de un almuerzo o una buena cena junto a la costa teldense.

TEMAS

