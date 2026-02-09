El Plan Integral de Jinámar-Telde entra en las aulas del municipio para fortalecer la igualdad de oportunidades

El Plan Integral de Jinámar, en Telde, ha sido declarado oficialmente de interés educativo por la Viceconsejería de Educación y la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Canarias, según recoge la resolución publicada el pasado 5 de febrero de 2026.

Esta declaración reconoce el valor del Plan como una experiencia educativa innovadora, transversal y de referencia, que refuerza la función social de los centros educativos, promueve la igualdad de oportunidades y contribuye al desarrollo integral del alumnado, así como a la cohesión social del entorno comunitario.

La resolución autoriza expresamente a las entidades colaboradoras del Plan Integral de Jinámar-Telde a desarrollar actividades formativas, talleres y actuaciones socioeducativas en los centros educativos públicos del municipio, dentro del horario lectivo. Todas estas acciones deberán realizarse en coordinación con los equipos directivos y con una clara vinculación al currículo educativo.

Proyecto dirigido a alumnos de diferentes cursos

Las actuaciones están dirigidas al alumnado de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y educación de personas adultas, y, de manera puntual, también a las familias, reforzando así el enfoque integral y comunitario del proyecto.

El Plan Integral de Jinámar-Telde, impulsado por el Ayuntamiento de Telde y ejecutado por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Fomentas), se consolida como un proyecto clave en el ámbito socioeducativo y comunitario del municipio. Su desarrollo se basa en metodologías activas, inclusivas y participativas, que conectan el aprendizaje con el entorno, fomentan la participación comunitaria y fortalecen la función social de los centros educativos.

La declaración de interés educativo supone un importante respaldo institucional al trabajo conjunto que se viene realizando entre centros educativos y entidades sociales, culturales y deportivas, y reconoce el impacto positivo del Plan en la prevención del absentismo escolar, la promoción de la igualdad, la educación en valores, la salud y el desarrollo integral del alumnado.