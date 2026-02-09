Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Plan Integral de Jinámar-Telde entra en las aulas del municipio para fortalecer la igualdad de oportunidades

El Gobierno de Canarias reconoce el proyecto por su contribución al desarrollo integral del alumnado y la cohesión social

Iván Sánchez, concejal del área de Infraestructura y Vivienda, en el acto.

Iván Sánchez, concejal del área de Infraestructura y Vivienda, en el acto. / LP/DLP

La Provincia

La Provincia

Las Palmas de Gran Canaria

El Plan Integral de Jinámar, en Telde, ha sido declarado oficialmente de interés educativo por la Viceconsejería de Educación y la Viceconsejería de Formación Profesional y Cualificaciones Profesionales del Gobierno de Canarias, según recoge la resolución publicada el pasado 5 de febrero de 2026.

Esta declaración reconoce el valor del Plan como una experiencia educativa innovadora, transversal y de referencia, que refuerza la función social de los centros educativos, promueve la igualdad de oportunidades y contribuye al desarrollo integral del alumnado, así como a la cohesión social del entorno comunitario.

La resolución autoriza expresamente a las entidades colaboradoras del Plan Integral de Jinámar-Telde a desarrollar actividades formativas, talleres y actuaciones socioeducativas en los centros educativos públicos del municipio, dentro del horario lectivo. Todas estas acciones deberán realizarse en coordinación con los equipos directivos y con una clara vinculación al currículo educativo.

Proyecto dirigido a alumnos de diferentes cursos

Las actuaciones están dirigidas al alumnado de educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, formación profesional y educación de personas adultas, y, de manera puntual, también a las familias, reforzando así el enfoque integral y comunitario del proyecto.

El Plan Integral de Jinámar-Telde, impulsado por el Ayuntamiento de Telde y ejecutado por la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (Fomentas), se consolida como un proyecto clave en el ámbito socioeducativo y comunitario del municipio. Su desarrollo se basa en metodologías activas, inclusivas y participativas, que conectan el aprendizaje con el entorno, fomentan la participación comunitaria y fortalecen la función social de los centros educativos.

La declaración de interés educativo supone un importante respaldo institucional al trabajo conjunto que se viene realizando entre centros educativos y entidades sociales, culturales y deportivas, y reconoce el impacto positivo del Plan en la prevención del absentismo escolar, la promoción de la igualdad, la educación en valores, la salud y el desarrollo integral del alumnado.

