Arranca Telde Enamora: cinco días de actividades familiares, shows y feria artesanal

El centro de Telde se transforma desde hoy en un gran espacio de encuentro con motivo de una nueva edición de Telde Enamora, una propuesta de dinamización comercial y ocio organizada por la Concejalía de Desarrollo Local, que dirige Nayra Navarro, en colaboración con la Asociación de Empresarios de la Zona Comercial Abierta.

Del 11 al 15 de febrero, el Parque Franchy Roca y la Zona Comercial Abierta de San Gregorio acogen una completa programación gratuita para todas las edades, pensada para fomentar la convivencia, apoyar al comercio local y celebrar el amor y la amistad en el entorno urbano.

Talleres, espectáculos y feria artesanal

El evento comienza hoy de 16:30 a 20:30 horas, con ludotecas, talleres infantiles y la apertura de la pista de patinaje y feria artesanal y comercial. A las 19:00 horas tendrá lugar el show familiar del Payaso ChePedro.

El jueves y viernes, el evento se extenderá en doble horario, de 11:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas, con actividades infantiles por la tarde y espectáculos a las 19:00 h, como el New Line Circus Show con Peter & Elena.

El fin de semana, sábado 14 y domingo 15, la programación se amplía de 10:00 a 14:00 y de 16:30 a 20:00 horas, para facilitar la participación familiar. Además de talleres de creatividad y pintacaras, el recinto contará con dos ludotecas simultáneas —una sensorial para niños de 0 a 6 años—, tren infantil, pasacalles y espectáculos diarios en horario vespertino.

Un San Valentín para vivir en la calle

Telde Enamora 2026 se consolida como una cita destacada para revitalizar el centro urbano, promoviendo un ambiente cercano, festivo y accesible para toda la ciudadanía. El evento no solo celebra San Valentín, sino que busca dinamizar la economía local, atraer visitantes y fomentar el uso del espacio público como lugar de disfrute compartido.