Coalición Canaria exige al Cabildo Insular mejoras urgentes en la GC-101 a su paso por La Pardilla y San Antonio en Telde

El grupo de Coalición Canaria en el Cabildo de Gran Canaria llevará al pleno del próximo febrero una moción solicitando actuaciones de conservación, mantenimiento y acondicionamiento del tramo de la GC-101 que atraviesa los barrios de La Pardilla y San Antonio, en Telde, con el objetivo de mejorar la movilidad, la accesibilidad, la seguridad urbana y la ordenación del tráfico.

Así lo anunciaron la consejera portavoz del grupo, Vidina Cabrera, y el consejero Julio Rodríguez, tras reunirse con la secretaria local de Coalición Canaria en Telde, Carmen Vega, y representantes de la Asociación de Vecinos Las Mansas, con quienes también realizaron una visita de inspección a la vía.

Demanda histórica de los vecinos

Vidina Cabrera subrayó la urgencia de las actuaciones: “Se trata de una demanda histórica de los vecinos. A pesar de la importancia estratégica de esta carretera, que conecta internamente gran parte del municipio, presenta un evidente deterioro y las actuaciones parciales realizadas han sido insuficientes. Además, convive tráfico rodado con un alto flujo peatonal, por lo que es necesario mejorar el alumbrado y aplicar medidas de calmado de tráfico, especialmente en los tramos con estrechamientos de calzada”.

Por su parte, Julio Rodríguez destacó la intensidad de uso de la vía. “Según datos de 2021 de la estación de aforo 101-00-3C, situada a solo 30 metros de la GC-1, la GC-101 soporta una IMD de 7.638 vehículos diarios, con un 5% de vehículos pesados. Algunos tramos reciben incluso más tráfico, ya que la vía conecta centros educativos, servicios públicos, comercios, paradas de transporte y zonas residenciales densamente pobladas”.

La secretaria local Carmen Vega detalló las deficiencias actuales y afirmó que “la vía presenta graves problemas de iluminación, aceras estrechas y deterioradas sin condiciones adecuadas de accesibilidad ni continuidad, ausencia de marquesinas y grandes socavones en el firme. Esto afecta tanto a la calidad de vida de los vecinos como al desarrollo económico del entorno, dificultando la actividad comercial local y el acceso seguro a servicios esenciales”.